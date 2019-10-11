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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

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Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Babasından şiddet gördüğü iddia edilen 19 yaşındaki Tuğba A. daha önce de metrobüste kendisinden habersiz çekilen bir görüntüsüyle gündeme gelmişti.

İstanbul'da yaşayan Tuğba A'.nın babasından şiddet gördüğü iddia edilmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından baba Muzaffer A. tutuklanmıştı.

Olayın ardından görüntülerle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Tuğba A.'nın annesine şiddet uyguladığı ve babasının ona engel olmak istediği yönündeydi.

Ancak Tuğba A.'nın yakın arkadaşı bu iddianın yalan olduğunu söyledi.

Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme

Tuğba’nın şiddet gördüğü videoyu sosyal medyada yayınlayan arkadaşı Melike Köroğlu, Tuğba’nın son durumunu şöyle anlattı:
“Tuğba şu an hiç iyi durumda değil. Konuşmak istemiyor. Sosyal medyada kendisi için yazılan spekülatif şeyleri de öğrenmiş. İnsanlar bir çok şey yazıyorlar. Aslında Tuğba’nın annesine şiddet uyguladığını söylüyorlar. Bunun hiç alakası yok. Şu anda bile o annesinin öz bakımlarını yapmakla meşgul. Babası gözaltına alındıktan sonra üzüldü. ‘Nasıldır?’, ‘Ne yapıyordur ki?’ dedi. Ama genel anlamda babasının kendisinden uzak durmasını istiyor ve ondan çok korkuyor. Tuğba’nın babası genel anlamda kız çocuklarını sevmiyormuş. Bu Tuğba özelinde de değil. Mesela Tuğba’nın erkek kardeşiyle arası gayet iyi.”

Kızına işkence yapan baba gözaltında
daha fazla video için

İLGİNÇ KIYAFETLİ KIZ

Tuğba A. daha önce de sosyal medyada kendisinden habersiz çekilen bir görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme

Plastik takma kulakları, saç ve makyajıyla metrobüste kendi kendine konuşurken bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenen Tuğba A. “Metrobüsteki ilginç kıyafetli kız” başlığıyla konuşulmuştu.

 

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