Türkiye'nin konuştuğu avukat bu fotoğrafı paylaştı
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada hakim tarafından etek boyu sorulan ve fotoğrafı çekilmeye çalışılan avukat Tuğçe Çetin adliyeye gitti. Çetin, Twitter hesabından fotoğrafını paylaşıp "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" mesajını paylaştı.
İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu çok tartışılmıştı. Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.
Olay sosyal medyada da çok tepki çekmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tepki gösterdiği olay sonrası Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırmıştı.
Olaydan sonra avukat Çetin'e meslektaşlarından destek yağdı.
Avukat Tuğçe Çetin, bugün aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.
Twitter hesabından nişanlısıyla fotoğrafını paylaşan Tuğçe Çetin, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz" diye yazdı.
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