‘Türkiye’nin kazanımları kalıcı olmalı’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yaptığı değerlendirmede ABD ile yapılan mutabakat konusunda, “Türkiye’nin kazanımları kalıcı olmalı. Türkiye özellikle onuruna, toprak bütünlüğüne, insanına dönük saldırıları kalıcı şekilde engelleyecek önlemleri almalı” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda edinilen bilgiye göre gündemdeki siyasi ve ekonomik konular ele alındı. Suriye’de, ABD ile yapılan mutabakatın ardından başlayan 120 saatlik çekilme süreci değerlendirilirken Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin kazanımları kalıcı olmalı. Türkiye, Amerika ile Rusya arasında bir pinpon topu gibi kullanılmamalı. Türkiye özellikle onuruna, toprak bütünlüğüne, insanına dönük saldırıları kalıcı şekilde engelleyecek önlemleri almalı” dedi.
BÜTÇE İÇİN DENETİM EKİBİ
Toplantıda ayrıca TBMM’de başlayacak bütçe görüşmeleri de ele alındı. Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat vererek, milletvekillerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini yakından takip etmelerini ve her bakanlığın bütçesinin denetlenmesi için ayrı bir ekip kurulmasını istedi. Bunun üzerine grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları çalışma başlattı. Yapılacak çalışmaya göre Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların bütçelerini incelemek için ayrı ayrı ekipler oluşturulacak. Ekipler bütçeleri inceleyerek denetim görevini yapacak.
‘YAPILANLAR BİZE GÜVEN VERMİYOR’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından basın toplantısında Suriye’deki gelişmelerle ilgili özetle şunları söyledi: “(YPG’lilerin çekilme süreci) Biz de izliyoruz. Bakalım ne olacak. Bu ülkenin Güneydoğu sınırının terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmasına hiçbir şekilde izin vermemek lazım. Alınacak önlemlerle Suriye’de güven ortamı sağlandıktan sonra, misafir ettiğimiz Suriyelilerin bir an önce ülkelerine dönmesi lazım. (Mahir Ünal’ın ‘Muhalefet zafer diyemiyor’ sözleri) Milletimizin, dün dediğini bir gün sonra reddederek, yapmayarak bu işin çözülebileceği konusunda ciddi endişeleri var. CHP olarak takip ettiğimiz şudur. Terörün, terör örgütlerinin bu sınırlardan gelerek milletimizin canını, malını tehdit etmesini istemiyoruz. Buna izin verilmemeli. Ama şu ana kadar yapılanlar bize güven vermiyor.”
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