Türkiye’nin karaciğeri yağlıymış
Türk Gastroenteroloji Derneği’nin yaptığı yeni bir araştırma, her 100 kişiden 60’ının karaciğerinde yağlanma olduğunu ortaya koydu.
Sözkonusu araştırmanın sonuçları 35’inci Ulusal Gastroenteroloji Kongresi’nde açıklandı. Araştırma nüfus dağılımı olarak Türkiye’yi birebir yansıtan ve göç hızı %5’in altında, ideal merkezler olarak seçilen Nevşehir’in Gülşehir ve Avanos ilçelerinde, 3369 erişkinle yapıldı. Araştırmanın nüfusun %35’inin fazla kilolu, %45’inin ise obez olduğunu gösterdiğini belirten Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, şunları söyledi: “Karaciğer yağlanması, kilo artımı ve yaş artışıyla ilişkili bulundu. Ultrasonografide de karaciğer yağlanmasının belirgin olarak karaciğer büyümesine neden olduğu tespit edildi. Karaciğer yağlanması basit bir sorun değil. Siroz, karaciğer kanseri riskini artırıyor. Ayrıca karaciğer yağlanması, metabolik sendromun da (bel çevresi kalınlığı, yüksek tansiyon, kan yağlarında bozukluk, kan şekeri yüksekliğiyle kendini belli eden kardiyometabolik risk faktörleri) göstergelerinden biri. Obezite karaciğer yağlanmasının en önemli nedenlerinden biri. Diyabet, kullanılan bazı ilaçlar, alkol de karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. Bazı genetik yatkınlıklar nedeniyle, zayıflarda da karaciğer yağlanması gelişebiliyor. Erkeklerde kadınlara göre daha sık saptadık” dedi.
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