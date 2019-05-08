Türkiye'nin kanını donduran anne bunları söyledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'nin kanını donduran anne bunları söyledi
GeriGündem Türkiye'nin kanını donduran anne bunları söyledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA, (DHA), AA, İHA
08.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Türkiye'nin kanını donduran anne bunları söyledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin kanını donduran anne bunları söyledi

ADANA'da, çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'u (4) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin (27) tutuklu yargılanmasına başlandı. Cice, duruşmadaki savunmasında, "Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çocuklarım, dünyada en büyük varlığımdı. Bilinçli yapmadım" dedi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. ile avukatı katıldı.

Duruşma öncesi kimlik sorgusu yapılan Selma C, zabıt katibinin "Kaç çocuğun var" sorusuna, "Çocuklarım yok" diyerek cevap verdi. 

Sanığın Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini belirten Mahkeme Başkanı, iddianameyi okuyarak kadından savunma yapmasını istedi.

Selma C. savunmasında, eşinin arada sırada kendisine şiddet uyguladığını, bu yüzden sürekli intihar etmeyi düşündüğünü ve depresyona girdiğini iddia etti.

Olaydan önce bir sürü ilaç içtiğini ileri süren Selma C, "Bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilmiyorum. Eşimden başka, eşimin babası ve amcaları da bana şiddet uyguluyorlardı. Çocuklarımı çok seviyordum bilinçli şekilde yapmadım." ifadesini kullandı. 

Mahkeme Başkanı, sanığın jandarmada 3 çocuğunu ayrıntılı olarak nasıl öldürdüğü yönünde verdiği ifadeyi okumasının ardından sanık anne, "İlaç içmeseydim yapmazdım. Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çocuklarım dünyada en büyük varlığımdı. Bilinçli yapmadım. Çok pişmanım" dedi.

Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü İfadesi kan dondurdu
Üç çocuğunun boğazını kesip öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Mahkeme heyeti, sanık Selam C'nin tutukluluğunun devamına  karar vererek duruşmayı erteledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

CHP’den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu

İkizlerin esrarengiz ölümü! 6 çocuklarını kaybettiler, nedeni bilinmiyor

'YSK üyelerine çete demek sakat bir zihniyettir'

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü