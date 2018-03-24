Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye’nin kalbi için yer altına üs! Yeri gizli tutulacak…

    Türkiye’nin kalbi için yer altına üs! Yeri gizli tutulacak…

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Ankara’ya ‘çok gizli’ bir merkez kuruluyor. Kamunun stratejik kurumlarındaki veriler Ankara’da yer altında kurulacak gizli tesiste depolanacak. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi hiçbir saldırıdan etkilenmeyecek.

    Türkiye, savaş, doğal afet, siber saldırı gibi olağanüstü koşullarda dahi, kamu kurumları arasında ulusal veri akışının ve iletişimin kesintiye uğramadan ve susmadan çalışmasını sağlayacak, yüksek güvenlikli stratejik merkez oluşturulması için harekete geçti. Ankara’da inşa edilecek olan “Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi” Projesi, kritik devlet kurumlarında bulunan hayati öneme sahip ulusal verilerin yedeklenerek korunmasını sağlayacak.

    308 BİN DÖNÜME KURULACAK

    Akşam’dan Miray Çimen’in haberine göre; Nükleer ve elektromanyetik saldırılarda dahi etkilenmeyecek olan merkez, dört ayrı bölümden oluşacak. Bu bölümlerden “Zone-1” olarak adlandırılan birim, yer altına gömülerek inşa edilecek. Ankara’da 308 bin dönümlük bir alanda kurulacak olan stratejik merkez, olası nükleer, kimyasal, biyolojik ve elektromanyetik saldırılar halinde, savunma sistemini devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak.

    ÇALIŞAN İÇİN YAŞAM ALANI 

    “Zone-1” merkezindeki personel dışarı ile irtibat kesilse dahi, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan aylarca görev yapabilecek. Bu kapsamda, yaşam alanlarından, sağlık birimlerine, su tanklarından, gıda depolarına kadar yaşamsal ihtiyaçlar ve alanlar oluşturulacak.

    ANA MERKEZ ANKARA 

    Kamuda yeni bir network ağı geliştirdiklerini ifade eden Kılıç, “Bütün kamu kuruluşlarındaki verileri süreç içinde bu tesise taşıyacağız. Türkiye'nin iki farklı coğrafyasında yedekli bir yapı oluşturmayı planlıyoruz” diyerek şunları söyledi: Veri merkezlerini yapmanın bazı kriterleri var. Ana yola, yaşam alanlarına belli bir mesafede olması gerekiyor. Fiber altyapı güzergahında olması gerekiyor. Bu kriterlere göre Ankara’da 308 bin dönümlük bir yer tahsisini yaptık.

    Türkiye’nin kalbi için yer altına üs Yeri gizli tutulacak…

    YERLEŞİME İZİN YOK 

    Projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, “güvenli alan” ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek.

    YERİ GİZLİ TUTULACAK

    Haberleşme Genel Müdürü Kılıç, stratejik merkezin kurulacağı alınan netlik kazandığını, ancak ulusal güvenlik nedeniyle yerinin gizli tutulacağını söyledi.

    Proje hakkında bilgi veren Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç şunları kaydetti: Bütün ülkeler için bilgi çok kıymetli bir hazine. Stratejik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarındaki verilerin ve bu verilere ilişkin iletişim ağının, uluslararası standartlarda bir merkezde korunması gerekiyor.

    EN KRİTİK TESİS

    Bu proje bilgilerin, nükleer, elektromanyetik veya siber saldırılara karşı yüksek güvenlikli merkezde barındırılması ve kesintisiz veri akışının yapılmasını sağlayacak. Koordinatları gizli tutulacak. Burası Türkiye'nin en kritik tesisi olacak. Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin susmadan, kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlıyoruz. Yer tahsisi yaptık. Teknolojisini belirledik. 15 bin metrekare bir beyaz alan. Sanal masa üstünden direk veri merkezine erişip çalışabilecek. Ciddi bir donanım israfından kurtulmuş olacağız.

    ZONE-1'E NÜKLEER SALDIRI BİLE İŞLEMEYECEK!

    Tesis 4 bölümden oluşacak. Projede ‘Zone-1’ olarak adlandırılan bölüm, yer altına gömülerek inşa edilecek. Bu bölüm, nükleer, elektromanyetik, kimyasal veya biyolojik saldırılarda dahi kesintisiz çalışacak. Olası saldırıda bu bölüm,  savunma mekanizmasını devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak. ‘Zone-1’de her türlü yaşam alanı, depo ve sağlık ünitesi oluşturulacak.

    2 AYRI NOKTADA YEDEKLENECEK

    Yedek olacak veri merkezleri hakkında da bilgi veren Kılıç, “Özel sektörün var olan yerlerinden hizmet almayı planlıyoruz" dedi.

    4 İDN DAHA KURULACAK

    İnternet Değişim Noktaları ilk etapta 1 tane Ankara, tane İstanbul’da olmak üzere 2 İDN kuracağız. Birinci aşamada kaynağı yurt içinde olan trafiğin yine yurt içinde sonlanması. İkinci aşamada yurt dışına çıkışın da İDN'den çıkmasını sağlamak olacak. Daha sonra 4 İDN daha kurulacak. Güneydoğu’ya doğru Orta Asya’ya çıkmak için 1 tane kuracağız. Doğu’ya doğru Kafkaslar’a doğru koyacağız. Bir tane belki Akdeniz’den Kıbrıs olur.

    Etiketler: gizli üs , yer altı , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri