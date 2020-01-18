DÃ¼nyada 1988'den beri 3'Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n 14'Ã¼nde kutlanan,Â ABD Temsilciler Meclisi'nce 2009'da resmi ÅŸekilde ilan edilenÂ 'Ulusal Pi GÃ¼nÃ¼'Â TÃ¼rkiye'de 2007'den beri kutlanÄ±yor. GeÃ§en yÄ±l 14 Mart'ta 'Pi GÃ¼nÃ¼' kutlamalarÄ± yapanÂ Tuzla Belediyesi, bu yÄ±l daÂ ilÃ§edeki isimsiz sokaÄŸa 'Pi' adÄ±nÄ±n verilmesini talep etti. Ä°lÃ§e belediye meclisinde Ã§Ä±karÄ±lan kararÄ±n ardÄ±ndanÂ Tuzla Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 EylÃ¼l'de talebi, yasa gereÄŸiÂ cadde, sokak ve meydanlara isim verme yetkisi olanÂ Ä°BB'ye iletti.

Ä°BB Harita MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de 31 KasÄ±m'da dosyasÄ±nÄ± hazÄ±rlayarak baÅŸkanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi. Dosya 11 KasÄ±m'da Ä°BB Meclisi'ne sevk edildi.Â Ocak ayÄ± Ä°BB meclis toplantÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼ndemine alÄ±nan teklif iÃ§in, Harita Komisyonu ile KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat KomisyonlarÄ± ortak rapor hazÄ±rladÄ±. Komisyonlardan gelen raporda Ã¶zetle ÅŸÃ¶yle denildi:Â

"YapÄ±lan inceleme neticesinde,Â Tuzla Ä°lÃ§esi, TepeÃ¶ren Mahallesi'nde bulunan ve 'BallÄ±ca Yolu'Â ile 'Siper SokaÄŸÄ±'Â arasÄ±nda yer alan isimsiz yolun 1/1000 Ã¶lÃ§ekli uygulama imar planlarÄ±nda yol olarak gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼, ayrÄ±ca talep edilen 'Pi SokaÄŸÄ±'Â isminin ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde mÃ¼kerrer olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir.Â Ä°simsiz yolun ekli krokide gÃ¶sterildiÄŸi ÅŸekilde 'Pi SokaÄŸÄ±'Â olarak isimlendirilmesi talebi incelenmiÅŸ olup; komisyonlarÄ±mÄ±zca uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r."

Rapor,Â Ä°BB Meclisi'nde oy birliÄŸiyle kabul edildi.

PÄ° SAYISIÂ

Matematikte Ã§emberin, dairenin Ã§evresinin, alanÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 bin yÄ±ldÄ±r kullanÄ±lan 3,14 sabit rakamÄ±, 'Pi'Â sayÄ±sÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Pi sayÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ek deÄŸeri 3,141592653589793238462643383â€¦ ÅŸeklinde sonsuza kadar uzanÄ±r. Simgesi, Eski Yunanca Ã§evre manasÄ±na gelen Ã§evre kelimesinin baÅŸ harfinden geliyor.Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde pi sayÄ±sÄ±nÄ±n virgÃ¼lden sonraki basamaklarÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nÄ±n rekoru Fabrice Bellard ait. Bu hesaplamaya gÃ¶re pi sayÄ±sÄ± 2 trilyon 700 milyar rakamdan oluÅŸuyor. Pi sayÄ±sÄ± 1.24 trilyonuncu basamaÄŸÄ±na kadar hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda bile, bilgisayara yazmak iÃ§in 310 milyon sayfa, 2.4 TB