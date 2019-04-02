Türkiye’nin ilk engelli başkanı
Turhan Hançerli, 1975’te Tokat’ta doğdu. Köyde çiftçilik işlerinde babasına yardım ederdi.
12 yaşındayken bir gün, buğday çektiği patoz makinesi kollarını kaptı. Kopan kolları ameliyatla dikilmeye çalışıldı ancak biri uyum sağlasa da enfeksiyon kaptı. Tekrar kesildi. Hiç pes etmedi, direndi. İstanbul Üniversitesi’nde hukuk okudu, Bilgi Üniversitesi’nde ekonomi hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 2009 yılında Türkiye Sakatlar Derneği’nde başkan yardımcısı oldu. Orada gördü ki siyaset çok güçlü bir etkiye sahipti. CHP’ye üye oldu. İstanbul Avcılar’ın çocuğu olarak belediye başkan adayı oldu. Yüzde 52 oyla seçildi.
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