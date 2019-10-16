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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk barbekü festivali için geri sayım

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Türkiye’nin ilk barbekü festivali için geri sayım

Demirören Şirketler Grubu’na ait uluslararası standartlara sahip bir kulüp özelliğinde olan Kemer Country Club’da gerçekleşen tüm etkinliklerde katılımcılar, yemyeşil doğa ile keyifli bir ortamda , tüm olanakların en iyi standartlarda sunulduğu en ideal etkinlik mekanlarında buluşmaya devam ediyor.

Doğanın içinde, ızgara kokularının yükseldiği lezzet dolu bir gün hayal edin! 19 Ekim’de Kemer Country Orman Evi’nde Türkiye’nin ilk barbekü festivali Hybrid tarafından gerçekleşiyor.

Bu yıl Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşecek barbekü festivali Wild BBQ, yeni bir tema ile yepyeni bir lezzet deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor! Barbekü keyfini özgün bir konseptle yeniden yorumlayan Wild BBQ, doğa ve lezzet meraklılarına deneyim dolu bir gün sunacak. Izgaranın vazgeçilmezleri etler, burgerler, köfteler, frankfurter sosis ve sucukların yanı sıra közlenmiş sebzeler, mangal ateşinde kızaran tatlılar sınırsız olarak katılımcılara ikram edilecek ve doyasıya bir mangal keyfi yaşanacak. Ve bütün bu yeme-içme deneyimi sınırsız olacak!

Türkiye’nin ilk barbekü festivali için geri sayım


Dev lezzet çadırlarının kurulacağı Wild BBQ’de her çadırı farklı bir lezzet çeşidi ve markası sahiplenecek. Aynı zamanda temayla uygun şaşırtıcı workshop ve deneyimler sizi bekliyor olacak. Alaf, Develi, Elbet Steakhouse, Tahtasaray, Komşu Kasap Burger, Pabu, Kis Rotisserie gibi sevilen noktalar, hem en sevilen, hem de festival için tasarladıkları lezzetlerini misafirlere sunacak. Av etleri atölye odası ve Bağımız Var alanı da meraklılarına özel bir deneyim yaşatacak.

14.30’daki kapı açılışından saat 22.00’ye kadar gece boyunca ünlü şeflerin ateş başında olacağı formatta gerçek barbekü lezzetlerini, katılan sektör insanları ve foodie’lere işinin ehli profesyonel şeflerin dokunuşuyla tattırma imkanı sunulacak. Bu gastronomik deneyimin yanında eşsiz bir müzik ziyafeti çekeceğiz. Aynı zamanda et kesme teknikleri gibi eğlenceli atölyeler ve ödüllü yarışmalar güne renk katacak!

Şehrin yoğunluğundan kaçıp, doğa ile lezzet yolculuğuna çıkacağımız Wild BBQ 19 Ekim Cumartesi günü lezzet severleri Kemer Country Orman Evi’ne bekliyor. Biletler Biletix’te!

Türkiye’nin ilk barbekü festivali için geri sayım

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