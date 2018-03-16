Türkiye’nin ikinci sağlık müzesi Bursa’da açıldı. 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılışı yapılan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi yaşayan müze anlayışıyla ziyaretçilerle buluşacak. Tıp alanında kullanılan malzemelerden merak edilen hastalıklı doku ve organlara çeşitli örneklerin bulunduğu müzede tarihsel olarak Bursa’nın sağlık gelişimini gözlemlemek mümkün olacak.

Bursa’nın eski yerleşimlerinden Sur İçi bölgesinde bulunan iki katlı Yerkapı Konağı’nın restorasyonuyla müzeye dönüştürülen binanın üst katı sağlık alanına dair eserlerin sergilendiği bölümlerden oluşuyor, alt katı ise araştırma, etkinlik ve sergiler için tasarlanmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin envanterine 18. müze olarak kaydedilen Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde, aynı zamanda müzenin kurucusu ve danışmanı olan CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in de büyük bir koleksiyonu yer alıyor. Kentin sağlık tarihine ilişkin yıllardır belge ve bilgi toplayan Dr. İrgil geçen yıl da iki ciltten oluşan Bursa Sağlık Tarihi çalışmasında bu belge ve bilgileri kitaplaştırmıştı.



Müzedeki eski hekim eşyaları, tıbbi aletler, kimlikler, panolar gibi pek çok eşya hekimler ya da sağlıkçı ailelerin bağışları. Bir eczacının bağışladığı ve yıllar öncesinde hizmet verdiği eczanesi de müzede sergilenen bölümler arasında. Bazı bölümlerde kavanozlar içinde hastalıklı doku ve organları görmek mümkün. Ayrıca yine kavanozlar içinde bulunan üç ayrı cenin de müzenin en dikkat çeken bölümünü oluşturuyor. Tarihsel olarak sağlık alanındaki gelişmeleri anlatan panolarla bilgilendirici açıklamaların yer aldığı müzenin alt katında ise sağlık tarihiyle ilgili yayınların olduğu bir de kütüphane yer alıyor.