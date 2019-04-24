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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye’nin gurur günü

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Türkiye’nin gurur günü

TBMM’nin 99’uncu kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün renkli gösterilerle kutlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis’te “Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkânı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir” mesajı verdi.

BAŞKENTTE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Meclis’teki törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok sayıda bakan ve parti temsilcileri katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle, “En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli idaresiyle kararlı bir şekilde yürüyen ‘Gazi Meclis’ unvanına sahip TBMM milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur” mesajını yazdı.

DEVLET ERKÂNI ANITKABİR’DE

Türkiye’nin gurur günü

Selçuk’un ardından TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri’ne  yazdığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi  kat’idir. Aziz birliği, beraberliği milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir” vurgusu yaptı.

BÜTÜN EZİLENLERİN İLHAM KAYNAĞI

Aynı zamanda Meclis’in 99’uncu yıldönümünün kutlandığı törenler Ulus’taki Birinci Meclis’te devam etti. Şentop, Birinci Meclis’in, istiklal ve hürriyet iradesinin cisimleşmiş hali olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi:

“TBMM’nin özünü, nüvesini teşkil eden bu çatı, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın bütün ezilenleri için ilham kaynağı olan milli mücadelemizi de bizzat yöneten merkezdir. Bu vesileyle bir daha tekrar etmekte fayda görüyorum ki Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkânı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir. Dar ve daraltıcı bir bakış açısıyla bu ülkeye bakmak, geçmişte acısını çektiğimiz bir illettir. Bu çatıdan bize miras kalan anlayış, farklılıklarımıza rağmen Türkiye’den yana olmayı, aynı bayrak altında eşit vatandaşlar olarak yaşama iradesini zorunlu kılmaktadır.”

Türkiye’nin gurur günü

 

TÖRENE YENİ SİSTEM AYARI

- MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir’deki törenin ardından TBMM Tören Salonu’nda kutlamaları kabul etti. Geçen yılki seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılan bu ilk tören yeni kurallara uygun hale getirildi. Tebrik sırasında “Ana muhalefet” ve “Bakanlar Kurulu” ifadeleri kullanılmadı. Bunun yerine “TBMM’de en fazla üyesi olan birinci parti” anonsuyla AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “TBMM’de en fazla üyesi olan ikinci parti” anonsuyla Kılıçdaroğlu takdim edildi.

ATA’YA KOŞTUK

- ANITKABİR dün 23 Nisan dolayısıyla her yaştan binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Sabah devlet erkânının katıldığı törenlerin ardından Anıtkabir ziyarete açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi’ni gezdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtlerle Anıtkabir'e gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, ziyaretleri sırasında Anıtkabir nöbet değişim törenini de ilgiyle izledi.

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