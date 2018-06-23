Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinde sokaklar bomboş kaldı

    Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinde sokaklar bomboş kaldı

    Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)
    23.06.2018 - 20:45 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Çeşme ilçesinde, tatilciler oy kullanmak için tatillerine ara verince Çeşme ve Alaçatı sokakları bomboş kaldı.

    Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatiline ara veren tatilciler nedeniyle bomboş kaldı. Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Çeşme’nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı’daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme’den ayrıldığı için dükkanlarını açmadı. 

    Türkiyenin gözde tatil bölgelerinde sokaklar bomboş kaldı

    Çeşme Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran’da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme’ye bekliyoruz" yazılı paylaşımın etkili olduğunu söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür etti. Ayrıca, Başkan Dalgıç, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme’de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. 

    Türkiyenin gözde tatil bölgelerinde sokaklar bomboş kaldı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (23.06.2018 - 2)
    daha fazla video için
    Etiketler: İzmir , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri