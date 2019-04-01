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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.04.2019 - 03:37, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en yaşlı muhtarı yeniden seçildi

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Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip Ali Hamurlu yeniden muhtar oldu.

Kilis'in Güvendik köyünde muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden seçildi.

Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Hamurlu, 1978'den bu yana olduğu gibi bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de geçerli sayılan 57 oyun tamamını alarak yeniden muhtar oldu.

Oyların teslim edilmesinin ardından köyün gençleri muhtarlık binasına gelerek Hamurlu ile görüştü. Hamurlu, gençlere cami ve köy yolunun bakımı sözünü verdi, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Hamurlu yaptığı açıklamada, 40 yıldır muhtarlık yaptığını, 5 yıl daha görevini sürdüreceğini söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen birçok gençten daha dinamik olduğunu, enerjisini her gün yürümeye, alkol ve sigaradan uzak kalmaya borçlu olduğunu belirten Hamurlu, "Gençlere tavsiyem, bol bol yürümeleri, içki içmemeleri ve sigaradan uzak durmaları." dedi.

Hamurlu, seçim sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diledi, muhtarlardan vatandaşa sahip çıkmalarını istedi.

Köy sakinlerinden Servet Yavuz da Hamurlu'ya çok güvendiklerini, bir dönem daha muhtar olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

 

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