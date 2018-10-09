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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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09.10.2018 - 10:06, Son GÃ¼ncelleme:

KayÄ±nvalide ve kayÄ±npeder iki damadÄ±na böbreklerini verdi

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KayÄ±nvalide ve kayÄ±npeder iki damadÄ±na böbreklerini verdi

Ä°zmir'de yaÅŸayan kayÄ±nvalide Meliha Arkun, 23 yÄ±llÄ±k damadÄ± Birol BÃ¼tÃ¼n'e, kayÄ±npeder Ä°lhan Tarcan ise 12 yÄ±llÄ±k damadÄ± Bekir Nizel'e bÃ¶breklerini vererek saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. KayÄ±nvalidesinin bÃ¶breÄŸi nakledilen Birol BÃ¼tÃ¼n, "Bunu anlatacak bir kelime yok, kayÄ±nvalidem sayesinde yeniden doÄŸmuÅŸ gibi oldum" dedi.

Seferihisar'da yaÅŸayan 48 yaÅŸÄ±nda emekli 2 Ã§ocuk babasÄ± BÃ¼tÃ¼n'e 10 yÄ±l Ã¶nce Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde genetik bir hastalÄ±k olan polikistik bÃ¶brek yetmezliÄŸi tanÄ±sÄ± kondu.Â  Diyaliz tedavisi olmadan ilaÃ§larla hayatÄ±nÄ± devam ettiren BÃ¼tÃ¼n, bir yÄ±l Ã¶nce bÃ¶brek nakli olmak iÃ§in Ä°zmir Kent Hastanesine baÅŸvurdu.Â  Ã‡iÄŸdem BÃ¼tÃ¼n, eÅŸine bÃ¶breÄŸini vermek iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ oldu ancak kan grubu uymadÄ±ÄŸÄ±ndan bu gerÃ§ekleÅŸemedi.Â 

Kadavradan bÃ¶brek nakli olmayÄ± bekleyen damadÄ±n imdadÄ±na 23 yÄ±llÄ±k kayÄ±nvalidesi 63 yaÅŸÄ±ndaki Meliha Arkun yetiÅŸti.Â  Arkun, geÃ§en ay yapÄ±lan ameliyatla damadÄ±na bÃ¶breÄŸini vererek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â 

"Ã‡ocuklarÄ±yla ailesiyle mutlu olsun"Â 

Fedakar kayÄ±nvalide, kontrol iÃ§in geldiÄŸi hastanede basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 20 yÄ±l Ã¶nce safra kesesi ameliyatÄ± sÄ±rasÄ±nda damadÄ±nÄ±n kendisine kan verdiÄŸini, onun yaptÄ±ÄŸÄ± bu davranÄ±ÅŸtan Ã§ok etkilendiÄŸini sÃ¶yledi.Â  DamadÄ±nÄ±n bÃ¶brek nakli olmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenince Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Arkun, "UyduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince hiÃ§ tereddÃ¼t etmeden bÃ¶breÄŸimi ona verme kararÄ± aldÄ±m. Onlar benden Ã§ok yaÅŸasÄ±nlar, Ã§ocuklarÄ±yla ailesiyle mutlu olsun. Ne bir acÄ± duydum ne de aÄŸrÄ±. Åžu anda ben onlarÄ± Ã¶yle gÃ¶rÃ¼yorum ya Ã§ok mutluyum." dedi.Â 

"KayÄ±nvalidem sayesinde yeniden doÄŸmuÅŸ gibiyim"Â 

Birol BÃ¼tÃ¼n de kayÄ±nvalidesinin yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±k sayesinde saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸup yeni bir hayata "merhaba" dediÄŸini ifade etti.Â HastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yÄ±llardÄ±r Ã§ok zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¼tÃ¼n, "EÅŸimle evleneli 23 yÄ±l oldu. Zaten kayÄ±nvalidemi ve kayÄ±npederimi hep Ã¶z annem ve babam gibi gÃ¶rdÃ¼m. KayÄ±nvalidem bana saÄŸlÄ±k konusunda da fedakarlÄ±k yaptÄ±. Bunu anlatacak bir kelime yok, kayÄ±nvalidem sayesinde yeniden doÄŸmuÅŸ gibi oldum." diye konuÅŸtu.Â 

KayÄ±npederinden damadÄ±na ikinci hayatÂ 

Bekir Nizel'e de sÄ±k sÄ±k tuvalete Ã§Ä±kma ÅŸikayetiyle gittiÄŸi hastanede 2 yÄ±l Ã¶nce bÃ¶brek yetmezliÄŸi teÅŸhisi kondu.Â  Nakil olmak iÃ§in Ä°zmir Kent Hastanesine baÅŸvuran 41 yaÅŸÄ±ndaki 2 Ã§ocuk babasÄ± Nizel'e Ã¶nce annesi GÃ¼lperi Nizel bÃ¶breÄŸini vermek istedi.Â Kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle oÄŸluna bÃ¶breÄŸini veremeyen anne Nizel yerine, 12 yÄ±llÄ±k kayÄ±npederi 68 yaÅŸÄ±ndaki Ä°lhan Tarcan, eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan ameliyatla damadÄ±na bÃ¶breÄŸini vererek ikinci bir hayat armaÄŸan etti.Â 

"En bÃ¼yÃ¼k destekÃ§im kayÄ±npederim oldu"Â 

Damat Nizel, "KayÄ±npederim daha Ã¶nce de bana 'hiÃ§ korkma ben senin her zaman destekÃ§inim' diyordu. Ona Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžu an kendimi Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± hissediyorum." dedi.ÂKayÄ±npeder Tarcan ise damadÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini dile getirirken, "Onu hep kendi oÄŸlum gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in bÃ¶breÄŸimi verdim. HiÃ§ piÅŸman deÄŸilim. BÃ¶breÄŸimi vermeseydim belki uzun sÃ¼re saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸamazdÄ±. Ä°yileÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok mutlu oldum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

"BÃ¶yle gÃ¼zel Ã¶rneklerin artmasÄ± gerekir"Â 

Nakillerde gÃ¶rev alan Op. Dr. IÅŸÄ±k Ã–zgÃ¼ de bÃ¶brek nakillerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu canlÄ± nakillerden yaptÄ±klarÄ±nÄ±, beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen kiÅŸilerin ailelerinin de duyarlÄ± davranÄ±p organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamalarÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â BÃ¶brek nakli yaptÄ±klarÄ± hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu belirten Ã–zgÃ¼, "Genelde anneler babalar Ã§ocuklarÄ±na ya da eÅŸler birbirine veriyor. KayÄ±npeder ve kayÄ±nvalidenin fedakarlÄ±k yapmasÄ± Ã§ok sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir durum deÄŸil ama gÃ¼zel Ã¶rnekler bunlar, umarÄ±m artarak devam eder." dedi.Â 

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