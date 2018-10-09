KayÄ±nvalide ve kayÄ±npeder iki damadÄ±na böbreklerini verdi
Ä°zmir'de yaÅŸayan kayÄ±nvalide Meliha Arkun, 23 yÄ±llÄ±k damadÄ± Birol BÃ¼tÃ¼n'e, kayÄ±npeder Ä°lhan Tarcan ise 12 yÄ±llÄ±k damadÄ± Bekir Nizel'e bÃ¶breklerini vererek saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. KayÄ±nvalidesinin bÃ¶breÄŸi nakledilen Birol BÃ¼tÃ¼n, "Bunu anlatacak bir kelime yok, kayÄ±nvalidem sayesinde yeniden doÄŸmuÅŸ gibi oldum" dedi.
Seferihisar'da yaÅŸayan 48 yaÅŸÄ±nda emekli 2 Ã§ocuk babasÄ± BÃ¼tÃ¼n'e 10 yÄ±l Ã¶nce Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde genetik bir hastalÄ±k olan polikistik bÃ¶brek yetmezliÄŸi tanÄ±sÄ± kondu.Â Diyaliz tedavisi olmadan ilaÃ§larla hayatÄ±nÄ± devam ettiren BÃ¼tÃ¼n, bir yÄ±l Ã¶nce bÃ¶brek nakli olmak iÃ§in Ä°zmir Kent Hastanesine baÅŸvurdu.Â Ã‡iÄŸdem BÃ¼tÃ¼n, eÅŸine bÃ¶breÄŸini vermek iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ oldu ancak kan grubu uymadÄ±ÄŸÄ±ndan bu gerÃ§ekleÅŸemedi.Â
Kadavradan bÃ¶brek nakli olmayÄ± bekleyen damadÄ±n imdadÄ±na 23 yÄ±llÄ±k kayÄ±nvalidesi 63 yaÅŸÄ±ndaki Meliha Arkun yetiÅŸti.Â Arkun, geÃ§en ay yapÄ±lan ameliyatla damadÄ±na bÃ¶breÄŸini vererek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â
"Ã‡ocuklarÄ±yla ailesiyle mutlu olsun"Â
Fedakar kayÄ±nvalide, kontrol iÃ§in geldiÄŸi hastanede basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 20 yÄ±l Ã¶nce safra kesesi ameliyatÄ± sÄ±rasÄ±nda damadÄ±nÄ±n kendisine kan verdiÄŸini, onun yaptÄ±ÄŸÄ± bu davranÄ±ÅŸtan Ã§ok etkilendiÄŸini sÃ¶yledi.Â DamadÄ±nÄ±n bÃ¶brek nakli olmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenince Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Arkun, "UyduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince hiÃ§ tereddÃ¼t etmeden bÃ¶breÄŸimi ona verme kararÄ± aldÄ±m. Onlar benden Ã§ok yaÅŸasÄ±nlar, Ã§ocuklarÄ±yla ailesiyle mutlu olsun. Ne bir acÄ± duydum ne de aÄŸrÄ±. Åžu anda ben onlarÄ± Ã¶yle gÃ¶rÃ¼yorum ya Ã§ok mutluyum." dedi.Â
"KayÄ±nvalidem sayesinde yeniden doÄŸmuÅŸ gibiyim"Â
Birol BÃ¼tÃ¼n de kayÄ±nvalidesinin yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±k sayesinde saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸup yeni bir hayata "merhaba" dediÄŸini ifade etti.Â HastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yÄ±llardÄ±r Ã§ok zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¼tÃ¼n, "EÅŸimle evleneli 23 yÄ±l oldu. Zaten kayÄ±nvalidemi ve kayÄ±npederimi hep Ã¶z annem ve babam gibi gÃ¶rdÃ¼m. KayÄ±nvalidem bana saÄŸlÄ±k konusunda da fedakarlÄ±k yaptÄ±. Bunu anlatacak bir kelime yok, kayÄ±nvalidem sayesinde yeniden doÄŸmuÅŸ gibi oldum." diye konuÅŸtu.Â
KayÄ±npederinden damadÄ±na ikinci hayatÂ
Bekir Nizel'e de sÄ±k sÄ±k tuvalete Ã§Ä±kma ÅŸikayetiyle gittiÄŸi hastanede 2 yÄ±l Ã¶nce bÃ¶brek yetmezliÄŸi teÅŸhisi kondu.Â Nakil olmak iÃ§in Ä°zmir Kent Hastanesine baÅŸvuran 41 yaÅŸÄ±ndaki 2 Ã§ocuk babasÄ± Nizel'e Ã¶nce annesi GÃ¼lperi Nizel bÃ¶breÄŸini vermek istedi.Â Kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle oÄŸluna bÃ¶breÄŸini veremeyen anne Nizel yerine, 12 yÄ±llÄ±k kayÄ±npederi 68 yaÅŸÄ±ndaki Ä°lhan Tarcan, eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan ameliyatla damadÄ±na bÃ¶breÄŸini vererek ikinci bir hayat armaÄŸan etti.Â
"En bÃ¼yÃ¼k destekÃ§im kayÄ±npederim oldu"Â
Damat Nizel, "KayÄ±npederim daha Ã¶nce de bana 'hiÃ§ korkma ben senin her zaman destekÃ§inim' diyordu. Ona Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžu an kendimi Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± hissediyorum." dedi.ÂKayÄ±npeder Tarcan ise damadÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini dile getirirken, "Onu hep kendi oÄŸlum gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in bÃ¶breÄŸimi verdim. HiÃ§ piÅŸman deÄŸilim. BÃ¶breÄŸimi vermeseydim belki uzun sÃ¼re saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸamazdÄ±. Ä°yileÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok mutlu oldum." ifadelerini kullandÄ±.Â
"BÃ¶yle gÃ¼zel Ã¶rneklerin artmasÄ± gerekir"Â
Nakillerde gÃ¶rev alan Op. Dr. IÅŸÄ±k Ã–zgÃ¼ de bÃ¶brek nakillerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu canlÄ± nakillerden yaptÄ±klarÄ±nÄ±, beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen kiÅŸilerin ailelerinin de duyarlÄ± davranÄ±p organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamalarÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â BÃ¶brek nakli yaptÄ±klarÄ± hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu belirten Ã–zgÃ¼, "Genelde anneler babalar Ã§ocuklarÄ±na ya da eÅŸler birbirine veriyor. KayÄ±npeder ve kayÄ±nvalidenin fedakarlÄ±k yapmasÄ± Ã§ok sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir durum deÄŸil ama gÃ¼zel Ã¶rnekler bunlar, umarÄ±m artarak devam eder." dedi.Â
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