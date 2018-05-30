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    'Türkiye'nin En İyi İşi'ne 6 bin kişi başvurdu... 30 bin lira kazanacak

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 08:29 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. Türkiye’nin En İyi İşi projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak ve 30 bin TL kazanacak. Şuna kadar 6 bin kişi başvuruda bulundu

    Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Muğla’nın Ortaca Belediyesi’nin, ilçenin tanıtımı için ‘30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor’ ilanı yoğun ilgi gördü. 10 günde, belediyenin ve projenin internet sitesine giren yaklaşık 6 bin kişi resmi başvuru yaptı. Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan 2 dakikalık video da ekledi.

    Bestjobinturkey.com adresinden başvuru yapanlar arasında öğrenci, işkadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, işadamları ve gezginler de var.

    Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle seçilecek bir kişi, profesyonel turist olarak 1 ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK’lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da maaş alacak.

    Profesyonel turistin sigortası da yapılacak. Yabancı uyruklu vatandaşların da başvurabileceği iş için herhangi bir sigortalı iş ve kurumda çalışmama şartları da aranıyor. Son başvuru tarihi ise 14 Temmuz.

     

     

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