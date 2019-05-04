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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyüğü resmen açıldı

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Türkiye'nin en büyüğü resmen açıldı

İlk kez 27 Mart’taki Regaip Kandili’nde ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi, caminin fikir babası, 6 yıl süren inşaatın en yakın takipçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün resmen açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesinde cuma namazını davetlilerle birlikte kıldı. “Rabbim birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul’a silinmez izler bırakmayı nasip etti” diyen Erdoğan şunları söyledi:

HUZUR İÇERİSİNDEYİZ

“İstanbulumuzun güzelliğine güzellik katan Büyük Çamlıca Camisi’nin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden kuran nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye rabbime dua ediyorum. Türkiye’nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi’ni bir cami-i kebir olarak İstanbul’a kazandırmanın huzuru içerisindeyiz. Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası aynı zamanda büyük bir külliye. Osmanlı-Selçuklu ve modern mimarinin özelliklerini bünyesinde başarıyla birleştiren bu muazzam eserin, kendine has güzellikleriyle, kendine has özellikleriyle şehrimizin sembollerinden biri olacağına inanıyorum.

Türkiyenin en büyüğü resmen açıldı

Türkiye’nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul’un her noktasından rahatça görülebiliyor. Camimizin mimarisi tarihimize, inancımıza ait birçok sembolü de bünyesinde barındırıyor. Bir mümine yakışan tavır camilere bakınca hata görmek, kusur aramak değil ona sahip çıkmaktır. Allah’a hamdolsun milletimizin Büyük Çamlıca Camisi’ne sahip çıktığını, İstanbullu kardeşlerimizin camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz.

AYNI KARANLIK ZİHNİYET

Dünyanın farklı köşelerinde maalesef terörün insanlık dışı yüzüyle her geçen gün daha fazla muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda’da yaşanan katliam ile Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısı tehdidin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Artık hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü, şansı yoktur. Bundan sonra hangi saikle olursa olsun, hiçbir devlet teröristler arasında iyi-kötü ayırımına gidemez. Uluslararası toplum terör meselesinde bir yol ayrımına gelmiştir. Terör örgütlerine karşı artık daha ilkeli, daha tutarlı, daha net bir tavır alınması gerekiyor.
İbadetleri kan gölüne çeviren vahşi ve ilkel zihniyete artık herkesin bir dur demesi şarttır. Camilere saldıranlarla, kiliseleri hedef alanlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Bunların tamamı insanlığın ortak düşmanıdır.
Ülkemizi ve bölgemizi DEAŞ, El-Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerin etrafında toplanan sapkınlardan temizlemekte kararlıyız. Aynı şekilde Avrupa’da camilerimize saldıran, Müslümanları hedef alan Neonazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Her ne kadar kimi Batılı güçler çifte standart uygulasa da biz bu konuda tutarlı ve kararlı olacağız.”

57 BİN 500 METREKARE ALANA KURULU

Büyük Çamlıca Camisi’nin öne çıkan bazı vasıflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 57 bin 500 metre karelik bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 350 bin metrekaredir. Burası, ibadet bölümü yanında, konferans salonu, kütüphane, sanat galerisi, müze, atölyeler, otopark gibi birimlere sahip bir külliyedir.”
Camimiz 6 minareye sahiptir. Ana kubbenin çapı 34 metre, yüksekliği ise 72 metredir. Cami ve iç avlu toplam ibadethane alanı 18 bin metrekareyi buluyor. Bu kısımda 37 bin 500 kişi, dış avludaysa 37 bin 500 kişi ibadet edebiliyor. Böylece camimizde aynı anda 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri, ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor. Engelli dostu olarak inşa edilen külliye içinde geleneksel
el sanatlarının icrası için de 2 bin 500 metrekare alana sahip atölyeler var. İnşaatına 19 Mart 2013 senesinde başladığımız
camimizi hamdolsun 6 yıllık yoğun
bir çalışmanın
ardından hizmete açtık.

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