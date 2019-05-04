Türkiye'nin en büyüğü resmen açıldı

HUZUR İÇERİSİNDEYİZ

“İstanbulumuzun güzelliğine güzellik katan Büyük Çamlıca Camisi’nin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden kuran nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye rabbime dua ediyorum. Türkiye’nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi’ni bir cami-i kebir olarak İstanbul’a kazandırmanın huzuru içerisindeyiz. Sergi salonlarıyla, konferans salonlarıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle burası aynı zamanda büyük bir külliye. Osmanlı-Selçuklu ve modern mimarinin özelliklerini bünyesinde başarıyla birleştiren bu muazzam eserin, kendine has güzellikleriyle, kendine has özellikleriyle şehrimizin sembollerinden biri olacağına inanıyorum.

Türkiye’nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul’un her noktasından rahatça görülebiliyor. Camimizin mimarisi tarihimize, inancımıza ait birçok sembolü de bünyesinde barındırıyor. Bir mümine yakışan tavır camilere bakınca hata görmek, kusur aramak değil ona sahip çıkmaktır. Allah’a hamdolsun milletimizin Büyük Çamlıca Camisi’ne sahip çıktığını, İstanbullu kardeşlerimizin camiyi cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz.

AYNI KARANLIK ZİHNİYET

Dünyanın farklı köşelerinde maalesef terörün insanlık dışı yüzüyle her geçen gün daha fazla muhatap oluyoruz. Yeni Zelanda’da yaşanan katliam ile Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısı tehdidin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Artık hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü, şansı yoktur. Bundan sonra hangi saikle olursa olsun, hiçbir devlet teröristler arasında iyi-kötü ayırımına gidemez. Uluslararası toplum terör meselesinde bir yol ayrımına gelmiştir. Terör örgütlerine karşı artık daha ilkeli, daha tutarlı, daha net bir tavır alınması gerekiyor.

İbadetleri kan gölüne çeviren vahşi ve ilkel zihniyete artık herkesin bir dur demesi şarttır. Camilere saldıranlarla, kiliseleri hedef alanlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Bunların tamamı insanlığın ortak düşmanıdır.

Ülkemizi ve bölgemizi DEAŞ, El-Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerin etrafında toplanan sapkınlardan temizlemekte kararlıyız. Aynı şekilde Avrupa’da camilerimize saldıran, Müslümanları hedef alan Neonazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Her ne kadar kimi Batılı güçler çifte standart uygulasa da biz bu konuda tutarlı ve kararlı olacağız.”

57 BİN 500 METREKARE ALANA KURULU

Büyük Çamlıca Camisi’nin öne çıkan bazı vasıflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 57 bin 500 metre karelik bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 350 bin metrekaredir. Burası, ibadet bölümü yanında, konferans salonu, kütüphane, sanat galerisi, müze, atölyeler, otopark gibi birimlere sahip bir külliyedir.”

Camimiz 6 minareye sahiptir. Ana kubbenin çapı 34 metre, yüksekliği ise 72 metredir. Cami ve iç avlu toplam ibadethane alanı 18 bin metrekareyi buluyor. Bu kısımda 37 bin 500 kişi, dış avludaysa 37 bin 500 kişi ibadet edebiliyor. Böylece camimizde aynı anda 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri, ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor. Engelli dostu olarak inşa edilen külliye içinde geleneksel

el sanatlarının icrası için de 2 bin 500 metrekare alana sahip atölyeler var. İnşaatına 19 Mart 2013 senesinde başladığımız

camimizi hamdolsun 6 yıllık yoğun

bir çalışmanın

ardından hizmete açtık.