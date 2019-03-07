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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.03.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyüğü! Kasım ayında sergilenecek

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Türkiye'nin en büyüğü! Kasım ayında sergilenecek

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı koleksiyonuna kazandırılan Türkiye'nin en büyük Oryantalist tablosu "Çölde Av", kasımda sanatseverlerle buluşturulacak.

Sait Halim Paşa Yalısı'ndan alınarak üç aylık titiz bir hazırlık aşamasından sonra Resim Müzesi'ne nakledilen tablo, müzenin sonbaharda açılması planlanan ikinci bölümünde sergilenecek.

Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait 35 metrekarelik tablonun detaylarını AA muhabirine anlatan Milli Saraylar İdaresi Baskanı Dr. Yasin Yıldız, özel oluşturulan atölyede tablonun restorasyonunun devam ettiğini söyledi.

"Ceylan Avı" olarak da bilinen tablonun kayıtlara göre Türkiye'deki en büyük tablo olduğunu aktaran Yıldız, "Başlangıçta Osmanlı'nın Mısır'daki valileri olan hidivler, daha sonra Mehmet Ali Paşa'yla başlayan istiklalleşme faaliyetleriyle birlikte, özellikle 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına önemli bir kültürü ve zenginliği getiriyor. Bu zenginliğin sonucu olarak gerek somut kültürel varlığımıza, gerek günlük teşrifat hayatına İstanbul'a yeni adetler de geliyor. Beykoz Kasrı, Hidiv Kasrı, Sait Halim Paşa Yalısı gibi pek çok taşınmaz eser bırakıyorlar İstanbul'a. Taşınır en önemli eserlerden birisi olan bu tablo da Osmanlı'nın son dönemindeki Osmanlı-Mısır ilişkileri, hidivlerin Osmanlı hayatındaki rolü üzerinde ciddi bir sembol." diye konuştu.

Türkiyenin en büyüğü Kasım ayında sergilenecek

"ÜLKEMİZİN TARİHİ MİRASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR HİZMET"

Yıldız, tabloyu Sait Halim Paşa'nın babası olan Abdülhalim Paşa'nın yaptırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Abdülhalim Paşa bu tabloyu aslında Mısır'daki sarayı için yaptırıyor fakat daha sonra, oğlu için aldığı yalıya nakledilip yıllarca orada muhafaza ediliyor. Daha sonra Sait Halim Paşa envanteri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılınca bu eserler Yıldız Sarayı'na kaydediliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Yıldız Sarayı da Milli Saraylar'a bağlandı ve bu eser de kurumumuz envanterine kaydedilmiş oldu."

Bu kadar mühim bir eserin yıllarca Sait Halim Paşa yalısında sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Tablo, restorasyonu tamamlandıktan sonra Resim Müzesi'nin sonbaharda hizmete vermeye başkayacak ikinci bölümünde yer alacak. Eserin sanatseverlerle buluşmasını da kasım ayına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Yıldız, çalışmaların geçen yıl kasım ayında başladığına dikkati çekerek, "Bu ebattaki, 150 yaşında olan bir tablonun safahatının iyi takip edilmesi gerekiyor. O nedenle kasım ayı analiz ve tetkiklerle geçti. Aralık ayında yurt dışından da konusunda uzman danışman hocalarla çalıştık. Zaten tablo atölyemiz bu konuda çok yetkin. Sonrasında buraya taşınmasıyla ilgili metod üzerinde çalışmalar yapıldı. Son olarak eser yüzeyinde 'faceing' (yüzey koruma) uygulayarak, zarar görmemesi sağlandıktan sonra özel bir aparatla rulo yapılmak suretiyle muhafaza altında özel bir ekip tarafından resim müzesine nakledildi. Bu boyutta bir tablonun taşınma işlemi açısından da aslında önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Şu anda, uygulanan "faceing"in kaldırılma işleminin devam ettiğini anlatan Yasin Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonra yüzey temizliği ve analizler çerçevesinde müdahaleler yapılacak. Bu eserle aynı yaşta olan çok sanatsal bir çerçevesi de var. Eş zamanlı olarak bu çerçevenin de restorasyonu yapılıyor. Daha önce çok görünür olmadığı için 'Efsunlu tablo' olarak da biliniyor. Böyle bir eseri sanatseverlerle buluşturmak, ülkemizin tarihi mirası açısından önemli bir hizmet olacaktır diye düşünüyorum."

Türkiyenin en büyüğü Kasım ayında sergilenecek

DÜNYANIN SAYILI ESERLERİ ARASINDA

Orijinal adı "Gatah Çölü'nde Prens Halim'in Ceylan Avı: Tazı Payı" olan ve tarihi tablolar konusunda uzman bir ekip tarafından restorasyon ve konservasyon işlemleri yürütülen "Çölde Av", 390x700 santimetrelik boyutuyla dünyanın sayılı eserleri arasında yer alıyor.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu Abdülhalim Paşa'nın bir süre yaşadığı Kahire yakınındaki Şubra Sarayı için yaptırdığı 1865 tarihli tablo, çölde ceylan avı sonrası dinlenen ve avla meşgul olan 13 kişilik bir avcı grubunu yansıtıyor.

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