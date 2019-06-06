Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham!
GeriEkonomi Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
06.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

15
  • Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham
  • Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham
  • Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham
  • Türkiye’nin dünyaca ünlü plajında izdiham
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'ta bayram dolayısıyla sahiller ve plajlar doldu. Tatilciler, Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajına akın etti. Yoğunluk nedeniyle Kaputaş yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı. Bayramda yaşanan izdihama rağmen, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler sıcak havanın keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajını dolduran tatilciler, burada muhteşem doğa manzarası eşliğinde mavinin her tonunu barındıran serin suya girerek deniz keyfi yaşadı. İç pazarda yaşanan hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaş’taki tesislerde bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili dolayısıyla yüzlerce yerli turistin akınına uğrayan Kaş’ta sıcaktan bunalan tatilciler plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Kaputaş Plajını doldurdu. Denizi tercih eden tatilciler, plajlarda renkli görüntüler oluşturdu. Açık yeşilden maviye doğru rengi değişen muhteşem denizi ve doğallığıyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcilerin gözde mekanlarından biri olmayı sürdürüyor.

"DENİZİN TÜM RENKLERİ BURADA"

İşletme Müdürü Ali Evren, Kaş Belediyesi Kaputaş Plajında bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Tatilcileri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Temel amacımız insanları memnun ederek, evlerine sağlıklı şekilde ulaşmalarını sağlamaktır. Burada günlük yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veriyoruz, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yollarda, park yerlerinde aşırı yoğunluk var. Kaputaş ve diğer plajlarımızda yoğunluk yaşanmaktadır. Bayram sebebiyle ihtiyaçları karşılamaya yönelik yoğun şekilde belediye personeli olarak çaba sarf etmekteyiz. Misafirlerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaputaş Plajını tercih eden tatilcilerden Yiğit Macit, "İstanbul’dan Kaş’a bayram tatili dolayısıyla geldik. Kaputaş Plajı dünyanın en iyi on plajı arasında. Burada denizin tüm renklerini görebilirsiniz, turkuazı, mavisi. Denize girerseniz denizin sıcaklığı çok iyi. Bayram tatilini güzel geçirmek için geldik. Akşamları da Kaş’tayız. Plajları olsun, denizleri olsun, çok bir müthiş bir ortamı var" diye konuştu.

Tatilci Eda Kahyalar ise, "Kaş’a bir çok kez geldim. Bu sefer daha çok hoşuma gitti. Çok daha güzel, daha serin. Adana’dan geliyoruz. Adana’da inanılmaz sıcak bir hava vardı. Burada geldiğimden beri hiç terlemedik. Kaputaş Plajındayız. Buranın denizi çok meşhur. Kaş’ta bayram yoğunluğu var. Her yer çok kalabalık ama sıkıcı bir kalabalık yok. Çok memnunuz, tatil çok güzel gidiyor. Herkes Kaş’a gelmeli" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
4 yıl aradan sonra bir ilk... İstanbul’a geldi...
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kıdem tazminatı kararı
Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ticaret ve dijital ekonomi çıkarması
İki şehir paylaşamıyor! Görenler hayran kalıyor