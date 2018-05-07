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    Türkiye'nin bilinmeyen cenneti... Nerede olduğuna çok şaşıracaksınız

    İHA
    07.05.2018 - 11:06 | Son Güncelleme:

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ilıcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplıcası'na gelenler Kato Dağı manzarasında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

    Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Ilıcak köyündeki Zümrüt Kaplıcası, bölgede şifa arayan vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Kato’da terör örgütüne büyük darbe vurulmasının ardından ziyaretçisi artan kaplıcaya gelen vatandaşlar, Kato Dağı manzarasında yüzmenin tadını çıkarıyor.

    Cahfer Abi adlı vatandaş, şifa aramak için kaplıcaya geldiklerini belirterek, “Yılın her vakti vatandaşlar buraya geliyor. Haftanın her günü buraya geliyorum. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

    Yeşilöz Köyü Muhtarı İsa Aslan ise, vatandaşların akın ettiği kaplıcada çalışma başlatılmasını istedi. Aslan, “200 senedir dedelerimiz, sülalemiz bu kaplıcayı kullanmış. Bölgenin her yerinden gelenler şifa arıyor. Biz haftada 2 defa geliyoruz. Kireçleme, romatizma ve mantara iyi geliyor. Buraların temizlenmesini onarılmasını istiyoruz. Burada lojmanlar yapılsın, turizme açılsın” diye konuştu.

    Türkiyenin bilinmeyen cenneti... Nerede olduğuna çok şaşıracaksınız
    Türkiyenin bilinmeyen cenneti... Nerede olduğuna çok şaşıracaksınız
    Türkiyenin bilinmeyen cenneti... Nerede olduğuna çok şaşıracaksınız
    Türkiyenin bilinmeyen cenneti... Nerede olduğuna çok şaşıracaksınız

    Etiketler: gündem
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