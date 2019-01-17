Türkiye’nin bekasıyla seçimlerin alakasını kuramıyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiyem TV’nin Ankara’daki merkez binasında düzenlenen açılışa katıldı.
Açılışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:
“(Bahçeli’nin yerel seçimleri Türkiye’nin bekası ile eş tutması) Sandalyelerin bekası var. Türkiye’nin bekası ile yerel seçimlerin bir alakasını ben kuramıyorum maalesef. Çünkü biz muhtar, belde, ilçe ve büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz, belediye meclis üyesi seçeceğiz. Her sandık konulduğunda bu kutuplaştırmadan insanların istiskal edilmesinden Türk milletini oluşturan insanların bir bölümünün hakarete maruz kalmasından bıktık.
(Binalı Yıldırım’ın istifası tartışmaları) Binali Bey’e çok büyük yanlış yapıldığını düşünüyorum. İstiskal edildiğini görüyorum. Başbakanlık yaptı, çok önemli görevler yaptı 16 yıl içinde ve herkesin çemkirdiği bir figür haline getirilmesi ilginç benim için. Hâlâ umudum şudur ki o tecrübedeki bir insanın, bir politikacının 19 Şubat’ta teslim tarihinde ayrılacağını düşünüyorum. Sözle, davranışla, küçümsenerek yani istiskal edilir ben ona tahammül edeceğini sanmıyorum.”
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