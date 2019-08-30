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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Türkiye’nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün akşam Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Ödül Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada özetle şunları söyledi:

MALUMAT ÇÖPLÜĞÜ

“İnternetin kendisi medyasıyla, sosyal ağlarıyla adeta dev bir malumat çöplüğü oluşturuyor. Delile dayanan doğru bilginin, haberin yerini giderek zanna, vehme, çarpıtma ve manipülasyona dayalı malumat alıyor. Bilgiye erişim kolaylaşırken insan ve hakikat arasındaki perde ne yazık ki kalınlaşıyor.  Terör örgütlerinin propagandalarını yaymak, yeni militanlar devşirmek için en sık istismar ettikleri alanların başında yine internet geliyor. Yalan haber, sadece insanı değil, günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biridir. Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir.

 

FETÖ’NÜN AJANLIĞI

Türk demokrasinin en çetin mücadelelerinden birinde ana muhalefet demokrasiyi korumak, milli iradeyi savunmak yerine ne yazık ki FETÖ’nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti. MİT TIR’ları ihanetinde olduğu gibi kimi medya mensupları da bu dönemde örgütün ajanlığını yapmakta hiçbir beis görmedi.

PROPAGANDA MAKİNESİ

Uluslararası medya organlarının Türkiye’ye yönelik tavırları objektiflikten uzaktır. Uluslararası basında Türkiye’nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Söz konusu milletimiz olunca tarafsızlığın yerini önyargılar alıyor. Bunun arka planında da ülkemizin bölgesel konularda aldığı tutum vardır. Filistin davası başta olmak üzere Suriye, Mısır, Libya, Yemen meselelerinde sergilediğimiz ilkeli duruş belli güçleri rahatsız etmektedir. Kendilerini özgür ve tarafsız diye tanımlayan yabancı medya organlarının mesele Türkiye olduğunda gazetecilik yapmak yerine, nasıl bir propaganda makinesine dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz.

ÖZGÜRLÜK GÜVENLİK DENGESİ

Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz. Biz kendi halkına tepeden bakan değil, halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz. Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir. Bunun için özgürlük güvenlik dengesini sağlamak suretiyle yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz.”                             

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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