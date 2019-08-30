Erdoğan burada özetle şunları söyledi:

MALUMAT ÇÖPLÜĞÜ

“İnternetin kendisi medyasıyla, sosyal ağlarıyla adeta dev bir malumat çöplüğü oluşturuyor. Delile dayanan doğru bilginin, haberin yerini giderek zanna, vehme, çarpıtma ve manipülasyona dayalı malumat alıyor. Bilgiye erişim kolaylaşırken insan ve hakikat arasındaki perde ne yazık ki kalınlaşıyor. Terör örgütlerinin propagandalarını yaymak, yeni militanlar devşirmek için en sık istismar ettikleri alanların başında yine internet geliyor. Yalan haber, sadece insanı değil, günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biridir. Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir.

FETÖ’NÜN AJANLIĞI

Türk demokrasinin en çetin mücadelelerinden birinde ana muhalefet demokrasiyi korumak, milli iradeyi savunmak yerine ne yazık ki FETÖ’nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti. MİT TIR’ları ihanetinde olduğu gibi kimi medya mensupları da bu dönemde örgütün ajanlığını yapmakta hiçbir beis görmedi.

PROPAGANDA MAKİNESİ

Uluslararası medya organlarının Türkiye’ye yönelik tavırları objektiflikten uzaktır. Uluslararası basında Türkiye’nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Söz konusu milletimiz olunca tarafsızlığın yerini önyargılar alıyor. Bunun arka planında da ülkemizin bölgesel konularda aldığı tutum vardır. Filistin davası başta olmak üzere Suriye, Mısır, Libya, Yemen meselelerinde sergilediğimiz ilkeli duruş belli güçleri rahatsız etmektedir. Kendilerini özgür ve tarafsız diye tanımlayan yabancı medya organlarının mesele Türkiye olduğunda gazetecilik yapmak yerine, nasıl bir propaganda makinesine dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz.

ÖZGÜRLÜK GÜVENLİK DENGESİ

Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz. Biz kendi halkına tepeden bakan değil, halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz. Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir. Bunun için özgürlük güvenlik dengesini sağlamak suretiyle yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz.”