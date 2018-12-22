Türkiye’nin adım atması anlayışla karşılanmalı

ERDOĞAN İŞLEVİNİ YERİNE GETİRDİ

“(ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve Türkiye’nin politikası) Her ülke kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Türkiye’nin adım atmasını, kaygılarını dile getirmesini anlayışla karşılamak lazım. ABD’nin bölgeden çekilmesi önemli bir olay. Biz Türkiye’ye iki şey önermiştik. Türkiye, Suriye rejimi ile oturup konuşmalı. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyorsanız, parçalanmasını doğru bulmuyorsanız, oturup Suriye yönetimi ile konuşacaksınız. Suriye yönetimi ile Türkiye’nin beklentileri arasında bir paralellik var. Onlar da biz de Suriye’nin parçalanmasını istemiyoruz. Şimdi Rusya üzerinden konuşuluyor ya da istihbarat örgütleri konuşuyor. Ama bunun meşru zeminde olması lazım. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurulmasını önermiştik. Biz hâlâ bu teşkilatın kurulmasını isteriz. Erdoğan, Suriye konusunda işlevini yerine getirdi. Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanıydı, proje Suriye’nin de parçalanmasıydı, yapıldı. Trump aradığında ayağa kalkıp önünü ilikliyordur. Ayaküstü karşılaşınca bile olay oluyor. Bu onurumuzu kırıyor, rencide ediyor.

DİKTA YÖNETİMİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ





(Adil bir seçim ortamı var mı?) Adil, serbest bir seçim ortamı olur mu, hayır. Referandumda adil ortam mı vardı, hayır. Türkiye’nin koşullarını yani dikta yönetimi olduğunu biliyoruz. Kenan Evren ne yaptıysa Erdoğan da aynı şeyleri yapıyor. Bir kişi karar alıyor, devletin hazinesi damada teslim edilmiş vaziyette. Ülke yangın yerine dönmüş. Onun tek uğraştığı kişi benim. Zaman zaman da gazeteciler. Seçim sürecinde hangi zorluklarla karşılaşılacağını görüyoruz. Ama hukuksuzluk ve haksızlıkların üzerine gitmemiz lazım. Devlet imkânlarının kullanılmaması, ahlaki açıdan ve adil bir seçim için gerekli. Her insan vicdanının sesini dinlemeli. Erdoğan ve arkadaşları kaybedeceklerini biliyor.

(Radyo ve TV’lerin siyasi partilere eşit sürede söz hakkı vermesi ilkesinin kaldırılması) Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. İşin garip tarafı Anayasa Mahkemesi’nin bugüne kadar beklemiş olması. Anayasa Mahkemesi bir an önce karar vermeli, hatta yürütmeyi durdurmalı. O da sarayın etkisinde herhalde, umarım en kısa sürede karar verir.

(Mansur Yavaş’a CHP içinden eleştiriler) Mansur Bey bizim partilimiz. CHP’ye gelip üye olan bir insanı sağdan-soldan diye ayırmanın anlamı yok. Mansur Bey Ankara’nın geleceği, Ankara’nın başkent kimliğine kavuşması için ideal bir aday. Mansur Bey anketlerde açık ara önde çıkıyordu.”

YAKIŞTIRAMIYORUM

- (Hulusi Akar ile Özgür Özel arasındaki polemik) Sayın Akar’ın Ömer Halisdemir’i bilmesi lazım. Askerlik örnek alınacaksa Halisdemir’in örnek alınması lazım. ‘Kafama silah dayadılar, bu durumda kaç kişi hayır der?’ ifadesini, o dönemin Genelkurmay Başkanı’na yakıştıramıyorum. 15 Temmuz gecesinin ardından 16’sında TBMM’de liderler konuşma yapıyordu. Konuşma metnimi odada hazırlarken Akif Hamzaçebi geldi ve ‘Ordusu tarafından teslim alınmış bir komutan Genelkurmay Başkanlığı yapamaz ifadesini kullanır mısınız’ dedi. Ona o gün ‘Son derece doğru ama bu ifadeler bu tür ortamda kullanılmaz’ yanıtını vermiştim. Artık bugün, ilk kez rahat şekilde ifade ediyorum. Akar siyasete girdikten sonra her türlü eleştiriye açık kişidir. Bakan olarak atanmasa da Erdoğan onu milletvekili gösterecekti. Önceden kendisine bazı sözlerin verildiği anlaşılıyor.

SİYASET RİSK İŞİ

- (CHP’nin başarı çıtası ne? Risk aldığını düşünüyor mu?) Siyaset risk işi zaten. Kazanma şansı en yüksek olan partililerimizi aday gösteriyoruz. Tek başımıza masa başında karar vermiyoruz. Başarı için özel bir çıta arayışımız yok. Tüm çabamız Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya’yı almak. Tüm anketlerden istihdamın en büyük sorun olduğu sonucu ortaya çıktı. Biz de belediye başkan adaylarımızdan istihdam odaklı projeler geliştirmelerini istedik.

- (İYİ Parti’ye fazla taviz verildiği eleştirisi) Fazla taviz verdiniz, az taviz verdiniz; bilmiyorum. Görüşmeler yapılıyor, bir çerçeve çıkıyor ve biz bunu PM’ye götürüyoruz. Balıkesir’i İYİ Parti kazanacak. Biz de her türlü desteği vereceğiz.

- (AB büyükelçileri ile buluşması) AB ile Erdoğan arasında samimi bir diyalog olacağını düşünmüyorum. Çünkü sadece ‘Acaba biz AB ile sıcak temas kurup kendimize meşruiyet alanı yaratabilir miyiz’ kaygısında. Kendisine meşruiyet zemini arıyor. Erdoğan ve ekibi hiçbir demokratik ülkede meşru bir yönetim olarak görülmüyor.

2019 MESAJI

Güzel bir yıl diliyorum. Tüm mesele 2019’da demokratik standartları gelişmiş bir Türkiye inşa etmek. Ben asla karamsar değilim, tüm zorlukları aşacağımıza, büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Nedeni şu; Erdoğan bir telaşa kapılmış, her türlü baskıyı gündemine almışsa, işbirliği telaşı ile yola çıkmışsa kaybedeceğini bildiği için. Kaybetmemek için her türlü yola başvuracaktır. Ne yaparsa yapsın, tarih göstermiştir diktatörler gidicidir, Erdoğan da gidicidir, gitmesi lazım.”

HDP İLE İŞBİRLİĞİMİZ YOK

- (HDP ile seçim işbirliği iddiası) HDP ile herhangi bir işbirliğimiz yok. Ancak sadece HDP’ye değil, AK Parti’ye, MHP’ye, ÖDP’ye de oy veren tüm seçmenlerden oy istiyoruz. Her türlü eleştiri, tehdit geliyor. Bunlar bizim genel politikamızı değiştirmez. Kaldı ki HDP’ye oy veren vatandaşlar da bizim vatandaşlarımız, dışarıdan ithal edilmiş değil ki.”