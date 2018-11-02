Türkiye'nin 7 harikası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'nin 7 harikası
GeriGündem Türkiye'nin 7 harikası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MESUDE ERŞAN - Fotoğraflar: LEVENT KULU
02.11.2018 - 01:04, Son Güncelleme:

Türkiye'nin 7 harikası

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Türkiye'nin 7 harikası

Türkiye’nin en büyük domino böbrek nakli gerçekleştirildi. Yakınlarına böbreğini bağışlamak istediği halde uyuşmazlık nedeniyle veremeyen 7 gönüllü, hiç tanımadığı 7 kişiden uyumlu olduğu hastaya böbreğini verdi. Böylece hasta olan yakınları da kendilerine uygun böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Bu kadar sayıda hastanın dahil olduğu çapraz nakil ameliyatları oldukça zor olduğundan dünyada çok nadir gerçekleşiyor.

Birbirini tanımayan 7 gönüllü verici böbreklerini 7 hasta için aralarında takas etti. Herhangi bir vericinin cayıp planlanan alıcıyı böbreksiz bırakması ihtimaline karşı 14 kişi aynı anda ameliyathaneye indirildi. Toplam 14 ameliyatın gerçekleştiği çapraz nakilde, 9 transplant cerrahı, 6 anestezi uzmanı, 11 anestezi teknikeri, 20 ameliyathane hemşiresi, 1 immünoloji uzmanı, 5 nefrelog, 3 organ nakli koordinatörü görev yaptı.

29 Ekim’de Beylikdüzü Medicana International Hospital’da gerçekleşen, grubun diğer iki hastanesinden gelen cerrahi ekibin de aktif yer aldığı seri ameliyatlara biz de tanıklık ettik. Saat 08.00’de 6, saat 12.00’de 4, saat 16.00’da da 4 alıcı ve verici ameliyat masasına alındı. Böbrekler aynı anda çıkartıldı. Diğer hasta ve vericiler sedasyon altında sıralarını bekledi.

Türkiyenin 7 harikası

EN ZOR EŞLEŞTİRME

Çok sayıda çiftin birbiriyle eşleştirilerek nakil yapıldığı domino organ nakli, tıbbın organizasyon olarak en zor eşleştirmesi kabul ediliyor. Kan grubu uymadığı halde yakınına böbrek vermek isteyenler veya hastanın kanındaki antikor sebebiyle yakınından böbrek alamayanlar, doku uyumları, yaş, esas hastalıkları gibi konular göz önüne alınarak çapraz nakle hazırlandı. Herhangi bir karışıklık olmaması için defalarca verici, alıcı, hangi taraftaki böbreğin alınacağı, hangi tarafa takılacağı kontrol edildi.

Yedili hayat takasıTürkiye’nin en büyük domino böbrek nakli gerçekleştirildi. Birbirini tanımayan yedi gönüllü verici böbreklerini, yedi hasta için aralarında takas etti. Herhangi bir vericinin cayıp, planlanan alıcıyı böbreksiz bırakması ihtimaline karşı 14 kişi aynı anda ameliyathaneye indirildi. Toplam 14 ameliyatın gerçekleştiği çapraz nakilde, 3 hastaneden 9 tranplant cerrahı, 6 anestezi uzmanı ve 11 anestezi teknikeri, 20 ameliyathane hemşiresi, bir immünoloji uzmanı, 5 nefrelog, 3 organ nakli koordinatörü görev yaptı.
daha fazla video için

Ameliyatın planlamasını nefroloji uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer ile organ koordinatörü Dr. Orçun Subaşılar yaptı. Hasta ve uygun vericileri eşleştiren immünolojik incelemeleri Prof. Dr. Mahmut Çarin gerçekleştirdi. Çapraz naklin son yıllarda uygulandığını ve neredeyse her hastaya böbrek nakli olma imkanı sağladığını belirten Prof. Dr. Tuncer, “Halihazırda çok sayıda diyaliz hastasının hayatını kurtarmak adına en önemli yöntem olarak görülüyor. ABD dışında bir merkezde yapılabilen en yüksek sayıda çapraz nakli gerçekleştirmiş olduk. Bu yöntemle yılda en az 1000 insanımızın hayatı kurtarılabilecek” dedi.

Türkiyenin 7 harikası

ÇAPRAZLAMA BİR AY SÜRDÜ

Organ nakli cerrahı Prof. Dr. Hasan Taşçı “Tek bir ekibin bu kadar büyük bir seriyi yapması mümkün değil. Bu kadar cerrah, 29 Ekim hastaların bayramı olsun diye toplandık” dedi. Dr. Orçun Subaşılar, “Bir aylık çalışmanın eseri bu” derken ameliyat sonrası hastaları takip eden Dr. Mustafa Düzenli işin zorluğunu şu sözlerle anlattı: “4 gündür eve gitmedim. Sadece nakli yapmak değil, buradan herkesi sağlıklı çıkarabilmek de önemli bizim için.”

Türkiyenin 7 harikası

‘3’ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜM’

Esra Saykılı (25) ikinci naklini Recep Sevdalı’dan gelen böbrekle oldu. İlkini annesinden alan Saykılı sorun yaşayınca bu kez ablası Figen Karaca böbreğini vermek istedi. Ancak uymadı. Bunun üzerine abla Karaca böbreğini Hasan Bilgi’ye verdi. Bilgi’nin gönüllü vericisi Zeytin Bilgi sisteme Enver Arıgün’e böbreğini vererek girdi. Saykılı, “Ablamın böbreği uymayınca bunu yapmak zorunda kaldık. Bu benim üçüncü doğum günüm” dedi.
10 yıldır diyalize giren Teslime Pehlivanoğlu’na (54) eşi Selçuk Pehlivanoğlu’nun böbreği uymadı. Bunun üzerine eşi hasta Nuri Özcan’a verdi. Teslime Pehlivan’na Aynur Arıgün’ün böbreği takıldı. Arığün’ün hastası Erver Arıgün de Zeytin Bilgi’den böbrek aldı.

Türkiyenin 7 harikası

İŞTE O EKİP

Operasyonlara Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar başkanlığında İstanbul Medicana Hastanelerinde görevli Prof. Dr. Hasan Taşçı, Yrd. Doç. Dr. Volkan Turunç, Doç. Dr. Gökhan Çipe, Op. Dr. Sarper Işıksel, Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Sevim Kuşlu Çiçek, Op. Dr. Abdullah As, Op. Dr. Ulvi Abdullayev katıldı. Hastaların operasyon öncesi hazırlık ve sonrası takipleri Prof. Dr. Murat Tuncer başkanlığında Doç. Dr. Osman Zikrullah Şahin, Uzm. Dr. Can Kinalp, Dr. Mustafa Düzenli ve Dr. Utku Yandımata tarafından gerçekleştirildi. Tüm nakillerin koordinasyonu Dr. Orçun Subaşılar başkanlığında Dr. Ali Demirel ve Dr. Utku Yandımata’dan oluşan organ nakli koordinatörleri yaptı. Hastaların anestezi ve reanimasyon takiplerini yapan Dr. İsmail Şener Demiroluk başkanlığında 6 kişilik anestezi ekibiydi. Her hastayı bir hemşire takip etti.

Türkiyenin 7 harikası

22 BİN HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, geçtiğimiz yıl böbrek yetmezliği tanısı alan 11 bin 837 hastanın sadece yüzde 10.8’ine organ nakli yapıldı. Hastaların yüzde 90’ı diyalizlere yönlendirildi. Diyalize giren yaklaşık 60 bin hastadan yaklaşık 22 bini ölüden organ nakli bekleme listesinde. Kan grubu uymasa da herhangi bir vericisi olan her hastaya yapılabilecek çapraz nakil ise ancak yüzde 5 oranında gerçekleşti. Çapraz nakilde de organ kaynağı olarak eskiden olduğu gibi anneler ve eşler önplanda. Çapraz nakil alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabiliyor. Çapraz nakiller, organ nakli olmayı bekleyen iki hastanın uygun vericilerinin birbirlerinin alıcılarına organ verdikleri nakil türü.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin 7 harikası

WP: Asitte mi eritildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Doğum gününde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti