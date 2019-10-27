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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.10.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

Türkiye'den Yunanistan'a "düzensiz göçmen" tepkisi

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Türkiye'den Yunanistan'a "düzensiz göçmen" tepkisi

Dışişleri Bakanlığınca, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiği belirtilerek, Yunan makamlarına, bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri itmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri Yunan makamları eliyle Türkiye'ye itmesi durumunu inkar ettiği bildirilen açıklamada, "Sınırımızda Yunan görevliler eliyle gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, 2018'de 11 bin 867, 2019'un ilk on ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan'dan Türkiye'ye itildiği kaydedildi.

Geri itilen göçmenlerle mülakatlar yapıldığı da aktarılan açıklamada, "Bu kişilerin Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak hiçbir resmi işlem uygulanmadan, birçok olayda kabul edilemez muamelelere maruz bırakılıp darp edilerek ve Yunan görevlilerin refakati eşliğinde sınırlarımıza itildiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA KONSEYİ RAPORLARINDA DA KAYITLI"

Açıklamada, "Yunan polisi tarafından yakalanan ve iki gün aç bırakılıp, elektrikli şokla etkisiz hale getirilen, plastik mermi ile vurulan ve dövülerek Meriç Nehri'ne atılan geri itme mağduru düzensiz göçmenlere" ilişkin her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve mağdurların ifadelerinin mevcut olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı geri itme faaliyetleri, Avrupa Konseyi raporlarında da kayıtlıdır. Avrupa Konseyi, Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı söz konusu geri itme faaliyetlerinin durdurulmasını ve bu olayların araştırılmasını istemiştir. Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz."

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