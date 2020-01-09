Türkiye’den yoğun itidal diplomasisi

İran'ın, Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak Irak’taki iki ABD üssünü vurması Ankara’yı hareketlendirdi. Türkiye taraflara itidal çağrısını güçlü şekilde yineledi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle “Artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde (bugün) Irak’a günü birlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemimizde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanmaktadır” denildi. Çavuşoğlu’nun Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ve diğer üst düzey Iraklı yöneticilerle görüşmesi planlanıyor. Bakan Çavuşoğlu’nun temaslarında, iki ülke ilişkileri kapsamında ise öncelikli olarak Irak Meclisi’nin özellikle ABD askerlerini hedef alarak ülkeden tüm yabancı güçlerin ayrılması kararının gündeme gelmesi bekleniyor. Irak Meclis kararının bağlayıcı olmamakla birlikte Başika Kampı’na nasıl yansıyacağı merak konusu.

Çavuşoğlu’nun dün ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le görüşmesinde itidal çağrısını yineleyerek tansiyonu artırıcı tutumlardan kaçınılmasını tavsiye ettiği öğrenildi.