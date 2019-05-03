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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.05.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Türkiye’den ve dünyadan eğitimciler buluşacak

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Türkiye’den ve dünyadan eğitimciler buluşacak

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından öğretmen ve öğrenciler ile eğitim camiasını bir araya getirecek olan Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, 'Yeteneğimi Keşfet' temasıyla 4 Mayıs'ta CRR Harbiye’de düzenlenecek.

4-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan zirvede eğitimin Nobeli olarak adlandırılan Küresel Öğretmen Ödülü’nün sahibi Filistinli öğretmen Hanan Al-Hroub’un yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu yer alacak.

FİLİSTİNLİ ÖĞRETMEN HANAN AL-HROUB, ZİRVE İÇİN GELİYOR

Filistin mülteci kampında büyüyen ve 2016 yılında Varkey Foundation tarafından verilen Küresel Öğretmen Ödülü’nü alan Filistin’den Hanan Al-Hroub, öğretmen yetiştirme konusundaki deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak. Eğitimin Nobeli olarak adlandırılan ödülün sahibi Hroub kendi geliştirdiği ‘Oyun Oynatarak Öğretme’ isimli öğretim modelini Türkiye’deki meslektaşları ile paylaşacak.

Zirveye, Türkiye’nin her yerinden yaklaşık bin 500 öğretmenin katılımı beklenirken, 'Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Genel Durumu' araştırması sonuç raporu açıklanacak.

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