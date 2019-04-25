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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye’den Trump’a: Reddediyoruz

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Türkiye’den Trump’a: Reddediyoruz

Türkiye, Trump’ın Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan’a ilişkin “Meds Yeghern” ifadesini kullanmasını reddetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları subjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez” ifadesi kullanıldı. “Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslüman’ın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump’ı adil olmaya davet ediyoruz” denilen açıklamada, Türkiye’nin, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasında olduğu ve radikal Ermenilerin buna olumlu yaklaşmadığı hatırlatıldı. Açıklamada Osmanlı’nın yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hıristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz” ifadesine de yer verildi.

Türkiye’den Trump’a: Reddediyoruz

FRANSA’DA RESMİ TÖREN

24 Nisan’ı şubatta ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan eden Fransa’da dün ilk kez bu kapsamda resmi etkinlikler düzenlendi. Başkent Paris’teki törene Fransa Başbakanı Edouard Philippe öncülük ederken, Seine Nehri kıyısındaki sözde soykırım anıtına çiçek bırakıldı. Etkinliğe Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun yanı sıra ülkedeki Ermeni kurumlarının yöneticileri katıldı.

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