Türkiye’den Trump’a: Reddediyoruz
Türkiye, Trump’ın Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan’a ilişkin “Meds Yeghern” ifadesini kullanmasını reddetti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları subjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez” ifadesi kullanıldı. “Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslüman’ın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump’ı adil olmaya davet ediyoruz” denilen açıklamada, Türkiye’nin, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasında olduğu ve radikal Ermenilerin buna olumlu yaklaşmadığı hatırlatıldı. Açıklamada Osmanlı’nın yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hıristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz” ifadesine de yer verildi.
FRANSA’DA RESMİ TÖREN
24 Nisan’ı şubatta ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan eden Fransa’da dün ilk kez bu kapsamda resmi etkinlikler düzenlendi. Başkent Paris’teki törene Fransa Başbakanı Edouard Philippe öncülük ederken, Seine Nehri kıyısındaki sözde soykırım anıtına çiçek bırakıldı. Etkinliğe Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun yanı sıra ülkedeki Ermeni kurumlarının yöneticileri katıldı.
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