MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'den Somali'ye yardım uçağı
GeriGündem Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2019 - 17:46,Son Güncelleme:/

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle