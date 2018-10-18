Türkiye'den deprem haberleri geliyor... İşte son depremler
Türkiye’nin farklı illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandili Rasathanesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, saat 11.03 sıralarında Ağrı’da 4.4 şiddetinde deprem oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından depreme yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte, ülkemizdeki son depremlerin listesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyuruya göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 4.2 olarak saptadı.
|2018.10.18 11:03:17 39.2600 42.7900 10.0 -.- 4.4 -.- PATNOS-AGRI
|2018.10.18 09:13:39 40.0147 39.2007 3.5 -.- 3.0 2.7 GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|2018.10.18 08:48:00 39.0352 26.2828 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2018.10.18 08:20:43 39.1373 29.0442 5.4 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|2018.10.18 07:57:58 39.1310 29.0178 5.5 -.- 2.3 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|2018.10.18 07:39:48 38.9093 43.5842 10.4 -.- 2.4 -.- CAKIRBEY-(VAN)
|2018.10.18 06:27:33 37.1548 31.9468 5.5 -.- 1.7 -.- KARAKISLA-AKSEKI (ANTALYA)
|2018.10.18 06:23:32 37.0195 27.8103 13.4 -.- 1.3 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
|2018.10.18 04:55:42 36.3047 27.7583 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
|2018.10.18 04:15:11 40.3787 35.6920 4.9 -.- 2.3 -.- DAVUTEVI-GOYNUCEK (AMASYA)
|2018.10.18 04:02:28 36.3382 27.0678 5.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2018.10.18 03:43:36 36.3198 27.0977 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
|2018.10.18 03:36:04 36.3120 27.1380 4.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|2018.10.18 01:11:28 36.7678 28.3828 10.2 -.- 1.5 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|2018.10.18 00:16:02 40.5338 35.7943 7.5 -.- 1.8 -.- DADI-(AMASYA)
|2018.10.17 23:46:44 36.9947 27.7387 5.0 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
|2018.10.17 23:42:42 36.1258 27.3840 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
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