Türkiye'den deprem haberleri geliyor... İşte son depremler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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18.10.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Türkiye'den deprem haberleri geliyor... İşte son depremler

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Türkiye'den deprem haberleri geliyor... İşte son depremler

Türkiye’nin farklı illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandili Rasathanesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, saat 11.03 sıralarında Ağrı’da 4.4 şiddetinde deprem oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından depreme yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte, ülkemizdeki son depremlerin listesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyuruya göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin şiddetini 4.2 olarak saptadı.

2018.10.18 11:03:17  39.2600   42.7900       10.0      -.-  4.4  -.-   PATNOS-AGRI                                      
2018.10.18 09:13:39  40.0147   39.2007        3.5      -.-  3.0  2.7   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                      
2018.10.18 08:48:00  39.0352   26.2828        5.0      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      
2018.10.18 08:20:43  39.1373   29.0442        5.4      -.-  2.4  -.-   KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                         
2018.10.18 07:57:58  39.1310   29.0178        5.5      -.-  2.3  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                 
2018.10.18 07:39:48  38.9093   43.5842       10.4      -.-  2.4  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                  
2018.10.18 06:27:33  37.1548   31.9468        5.5      -.-  1.7  -.-   KARAKISLA-AKSEKI (ANTALYA)                       
2018.10.18 06:23:32  37.0195   27.8103       13.4      -.-  1.3  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                           
2018.10.18 04:55:42  36.3047   27.7583        5.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                          
2018.10.18 04:15:11  40.3787   35.6920        4.9      -.-  2.3  -.-   DAVUTEVI-GOYNUCEK (AMASYA)                       
2018.10.18 04:02:28  36.3382   27.0678        5.5      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                      
2018.10.18 03:43:36  36.3198   27.0977        5.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         
2018.10.18 03:36:04  36.3120   27.1380        4.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           
2018.10.18 01:11:28  36.7678   28.3828       10.2      -.-  1.5  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  
2018.10.18 00:16:02  40.5338   35.7943        7.5      -.-  1.8  -.-   DADI-(AMASYA)                              
2018.10.17 23:46:44  36.9947   27.7387        5.0      -.-  1.8  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                          
2018.10.17 23:42:42  36.1258   27.3840        8.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                         

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