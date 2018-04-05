'7 bin asker gönderdim' demişti... Cevabını aldı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin müttefiki olan Fransa ile Esad'ın pozisyonuyla ilgili konu başta olmak üzere pek çok ortak noktası bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz" dedi.



Çelik, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Suriye ile ilgili gelişmelere değinen Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmanın bir parçası olmadığını ve çatışmanın parçası olan ülkelerle aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin bölgede terörle mücadele ettiğini ifade eden Çelik, Kilis'e roketler atılırken müttefikleri göremediklerine dikkati çekti. Afrin'de yapılan tünelleri ve mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunları sormak hakkımızdır ve sormaya devam edeceğiz. Yaptığımız şey terörle mücadeledir. Bu teröristleri himaye eden ülkeler, (bunları) buradan çıkarsalardı da biz de müdahale etmek zorunda kalmasaydık. Teröristi himaye edeceksiniz arkasından 'Türkiye neden müdahale ediyor' diyeceksiniz. Fransa müttefikimizdir. Esed'in pozisyonuyla ilgili konu başta olmak üzere pek çok ortak noktamız da var. Fakat Afrin'in işgal edildiği şeklinde bir cümleyi tabii ki duymak istemiyoruz. Biz orada işgal kuvveti değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiklere "Suriye'de konutlar yapalım, göçü tersine çevirelim." şeklindeki önerisini hatırlatan Çelik, Türkiye'nin başka bazı ülkeler gibi bölgede kalıcı bir otorite kurup orayı yönetmeye kalkmadığını vurguladı.



Bakan Çelik, "Burada koalisyon ülkeleri, müttefiklerimiz, Fransa dahil, ellerini taşın altına sokarlarsa beraberce bu işleri orada başarabiliriz. Fakat biz herhangi müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz" dedi. Ömer Çelik, Fransız askerleri işaret ederek "Bu askerler, PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız" ifadelerini kullandı.

KAMMENOS'A YANIT

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye açıklamalarına sert yanıt veren Çelik, şunları söyledi: "Yunan Bakan'ın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayını tek taraflı olarak getiremezler. Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir."

KAMMENOS'TAN KIŞKIRTICI SÖZLER!

Yunan Bakan, adalara ve Türkiye ile sınır bölgesine 7 bin asker gönderdiklerini belirterek, "Cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler. Yunanlar birlik olup onları ezecektir" dedi.

Türkiye'den 'tahrik eden düşman' diye bahseden Kammenos, "Onların tehdit ve provokasyonları bizi dize getirmeyecek. Aksine güçlendirecek" ifadesini kullandı. Kammenos, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için de "Onları gidip alırız, özgürlüklerine kavuştururuz, vatana geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.