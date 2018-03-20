Türkiye'den aldılar... 100 ton yavru çipura böyle taşındı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTürkiye'den aldılar... 100 ton yavru çipura böyle taşındı
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Ekonomi
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
20.03.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Türkiye'den aldılar... 100 ton yavru çipura böyle taşındı

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Türk Hava Yolları’na bağlı ‘Turkish Cargo’, 100 ton yavru çipurayı, oksijen tüpleri bağlanan varillerle İzmir’den Umman’a taşıdı. Yolculuk sırasında bir su ürünleri mühendisi de balıklara eşlik etti. Yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri bu mühendis tarafından kontrol edildi.

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  • İzmir’den Umman’a balık operasyonu
  • İzmir’den Umman’a balık operasyonu
  • İzmir’den Umman’a balık operasyonu
  • İzmir’den Umman’a balık operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Umman devleti tarafından satın alınan balık yavruları, önce TIR’larla Bodrum’dan İzmir’e ardından da İzmir’den THY kargo uçağıyla 4500 km mesafedeki Umman’a götürülerek Umman’da üretim havuzlarına bırakıldı.

Türkiyeden aldılar... 100 ton yavru çipura böyle taşındı'24 SAATTE ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK'

Boeing 777 tipi geniş gövde kargo uçağıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Bodrum’dan Umman’a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından önce, 3 saat içerisinde TIR’larla İzmir’e taşındı, sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi.

İzmir’den Umman’a ise 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içerisinde çözüme kavuşturduk ”dedi.

 

 

Türkiyeden aldılar... 100 ton yavru çipura böyle taşındı

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