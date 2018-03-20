Türkiye'den aldılar... 100 ton yavru çipura böyle taşındı
Türk Hava Yolları’na bağlı ‘Turkish Cargo’, 100 ton yavru çipurayı, oksijen tüpleri bağlanan varillerle İzmir’den Umman’a taşıdı. Yolculuk sırasında bir su ürünleri mühendisi de balıklara eşlik etti. Yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri bu mühendis tarafından kontrol edildi.
Umman devleti tarafından satın alınan balık yavruları, önce TIR’larla Bodrum’dan İzmir’e ardından da İzmir’den THY kargo uçağıyla 4500 km mesafedeki Umman’a götürülerek Umman’da üretim havuzlarına bırakıldı.
'24 SAATTE ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK'
Boeing 777 tipi geniş gövde kargo uçağıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Bodrum’dan Umman’a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından önce, 3 saat içerisinde TIR’larla İzmir’e taşındı, sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi.
İzmir’den Umman’a ise 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içerisinde çözüme kavuşturduk ”dedi.
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