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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi, mektup çöpe atıldı…

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Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi, mektup çöpe atıldı…

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yanıt geldi. Kaynakların yaptığı açıklamada “9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadeleri kullanıldı.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı
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AHMET HAKAN: ÜST DÜZEY BİR DEVLET GÖREVLİSİYLE GÖRÜŞTÜM

ABD Başkanı Donald Trump’ın mektupla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ‘Üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm’ diyerek sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajları paylaştı:

Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum...

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı.

Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.

Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğana birşey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "pkk deaştan da kötü" noktasına gelmiştir.

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğana ypg ile görüşme teklif etmesi beklenemez.

Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir.  Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır.

Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.

Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle...

Türkiyeden ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi, mektup çöpe atıldı…


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