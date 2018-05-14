Türkiye'den ABD'ye İsrail tepkisi: ABD'nin arabuluculuğu artık bitmiştir

Çavuşoğlu NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

'BİR DEVLET TERÖRÜ VAR, KATLİAM VAR'

Maalesef şehit sayısı 52'ye çıktı. Bir taraftan müzikli eğlenceli açılış, diğer yanda katliam. İkisi de aynı yerde yaşanıyor. Amerika'nın bir dayatması. Tüm dünyanın karşı çıkamsına rağman ABD'nin bu dayatması ciddi bir durum yarattı.

Yaralanan insan sayısı 2 bin civarında. Acımadan gerçek mermilerle ateş açıyorlar. Bir devlet terörü var, bir katliam var. Sadece devlet olarak bir tavrı değil, milletimizin tavrı net ve ortak bir tavır.

İsrail'dek insanlar da görüyor bunu. Filistin'deki kardeşlerimizin gösterisi barışçı. Barışçı gösteri yapanlara bile tahammülleri yok. Buna duyarsız kalamayız. Dünya sussa da biz susmayacağız dedik.

Ankara'da bakanlar kurulumuz başlıyor. Başbakan başkanlığında. Sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında biz de bir toplantı yapacağız.

'ABD'NİN ARABULUCULUĞU ARTIK BİTMİŞTİR'

Kudüs, Filistin davası hepimizin ortak davası.Arap Ligi olsun, her bir ülke net tavrını koymalıdır. ABD'den korkmaya gerek yok. Bir kere ölürüz, bin kere ölmeyiz. Maalesef bazı ülkeler son zamanalrda ABD korkusu nedeniyle bu meselede sesini çıkaramıyor.

ABD (Filistin meselesinde) arabuluculuk yapamaz, güvenilirliğini kaybetti.

ABD bundan sonra istese de arabuluculuk yapamaz. ABD'nin arabuluculuğu artık bitmiştir

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