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    Türkiye'den ABD'nin o raporuna sert tepki

    ANKARA (AA)
    30.05.2018 - 23:42 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'na tepki gösterdi.

    Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "2017 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye ile ilgili bölümünün incelendiğini ve bu raporun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl kendi görüşü doğrultusunda yayınladığı mutad bir çalışma olduğunu vurguladı.
    Aksoy, "Ülkemize ilişkin metnin önemli bir kısmı, önceki yıllarda öne sürülen mesnetsiz bazı iddiaların tekrarı niteliği taşımaktadır. FETÖ/PDY'nin terör örgütü niteliğine, sadece hükümetimize atıfla yer verilmesi, anılan örgütün, ülkemize ve milletimize verdiği zararlara ve 15 Temmuz terörist darbe girişimine yeterince değinilmemesi, ciddi ve vahim bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

    Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI

    "Öte yandan, tarafımızdan her vesileyle gündeme getirildiği üzere; ülkemizde hiç kimseye, din veya etnik köken gibi kriterler temelinde, adli veya idari işlem yapılması söz konusu değildir. Bazı şahıslar hakkında terör örgütleriyle bağlantıları sebebiyle yürütülen işlemler, bu kapsamda gösterilemez. Esasen, raporun hazırlıklarından sorumlu ABD'li yetkiliye, Nisan 2018'de ülkemize yaptığı ziyaret sırasında bu hususlar müteaddit kereler vurgulanmıştır.

    Raporda ayrıca, ülkemizdeki Süryani vatandaşların muhtelif taşınmaz taleplerine ilişkin iddialara da yer verildiği görülmektedir. Bilindiği üzere, 21 Mart 2018 tarihinde çıkarılan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 56 adet taşınmazın, Süryani vakıflarına tescil edilmesi sağlanmıştır. Bu adımla ülkemiz, din ve ibadet özgürlüğü alanındaki açık fikirli ve yapıcı tutumunu bir kez daha teyit etmiştir." 

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    Etiketler: rapor , tepki , gündem
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