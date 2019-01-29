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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.01.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda flaş gelişme

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Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda flaş gelişme

Erzurum'da mermer yüklü TIR’da bulunan ve Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Şahin Demirci tutuklandı. Şüphelilerden Hacı K. ile Saruhan Ö.’nün adliyede sorgularının sürdüğü öğrenildi. Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Mehmet Zeki F.’nin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

GÜMRÜKTEN GEÇİRMEK İÇİN TAŞ HALİNE GETİRDİLER

Yapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen polis uçağıyla Erzurum'a getirildi.

Şüphelilerder TIR şoförü Şahin Demirci, sevk edildiği adliyede sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler Hacı K. ile Saruhan Ö. de adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi. Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu baronu olduğu belirtilen Mehmet Zeki F.'nin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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