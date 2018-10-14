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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gamze ŞİMŞEK- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)
14.10.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Türkiyede yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı

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Türkiyede yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı

AVRUPA’nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen Yahudi Kültürü Avrupa Gününün Türkiye ayağı Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde gerçekleşti.

Türkiyede yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. Türkiyede 2001 yılından beri düzenlenen etkinliklerin bu yılki teması Hikayelerle Biz oldu.

YAHUDİ GELENEKLERİNE YOLCULUK

Tamamı halka açık olan etkinlikler müzik dinletileri, söyleşiler, kitap tanıtımları, sergiler ve geleneksel yemeklerden oluştu. Saat 10.30 da başlayıp 18.30a kadar devam eden etkinlik müze içinde bulunan 5 farklı salonda gerçekleşti. Mavi Salon’da, Şeli Gaon ve Süzet Herman ile İspanyadan göç eden Yahudilerin günümüzde hala konuştukları Judeo Espanyol dilinin geçmişi ve etimolojisi de tanıtıldı.

Yeşil Salon’da Gilda Kohenin Seferad Mutfağından örnekler tanıttığı Birlikte Pişirelim etkinliği yer aldı. Gerez Cafe adındaki Kırmızı Salonda ise ziyaretçilerin gün boyu Türk Yahudileri hakkında merak ettikleri tüm soruları sorabilecekleri Gelin Tanış Olalım etkinliği yapıldı.

Tüm gün boyunca üç ayrı alanda üç farklı sergi sergilendi. SEHAK'ın düzenlediği Anne Frank: Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi, İzzet Keribarın Türkiyede Yahudi Yaşamını aktaran fotoğraflarından bir seçki ve bir döneme tanıklık eden sözlü tarih projesini anlayan Centropa Sergisi ve Neve Şalom Sinagogu’nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tüm gün ziyaretçilerle buluştu.

Türkiyede yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı


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