Türkiyede yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı
AVRUPA’nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen Yahudi Kültürü Avrupa Gününün Türkiye ayağı Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde gerçekleşti.
Türkiyede yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. Türkiyede 2001 yılından beri düzenlenen etkinliklerin bu yılki teması Hikayelerle Biz oldu.
YAHUDİ GELENEKLERİNE YOLCULUK
Tamamı halka açık olan etkinlikler müzik dinletileri, söyleşiler, kitap tanıtımları, sergiler ve geleneksel yemeklerden oluştu. Saat 10.30 da başlayıp 18.30a kadar devam eden etkinlik müze içinde bulunan 5 farklı salonda gerçekleşti. Mavi Salon’da, Şeli Gaon ve Süzet Herman ile İspanyadan göç eden Yahudilerin günümüzde hala konuştukları Judeo Espanyol dilinin geçmişi ve etimolojisi de tanıtıldı.
Yeşil Salon’da Gilda Kohenin Seferad Mutfağından örnekler tanıttığı Birlikte Pişirelim etkinliği yer aldı. Gerez Cafe adındaki Kırmızı Salonda ise ziyaretçilerin gün boyu Türk Yahudileri hakkında merak ettikleri tüm soruları sorabilecekleri Gelin Tanış Olalım etkinliği yapıldı.
Tüm gün boyunca üç ayrı alanda üç farklı sergi sergilendi. SEHAK'ın düzenlediği Anne Frank: Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi, İzzet Keribarın Türkiyede Yahudi Yaşamını aktaran fotoğraflarından bir seçki ve bir döneme tanıklık eden sözlü tarih projesini anlayan Centropa Sergisi ve Neve Şalom Sinagogu’nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tüm gün ziyaretçilerle buluştu.
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