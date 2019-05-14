Türkiye’de yaşayan Filipinli bakıcının hukuk zaferi
Filipinli Jennifer Posadas Olpindo, Türkiye’de evlendi iki çocuk sahibi oldu. Evlendiği Abidin A. ile anlaşamayan Olpindo, eşinden boşandı. Geçici ikamet izni ile Türkiye’de kalan ve bakım hizmeti yapan Olpindo, izninin uzatılması için göç idaresine başvurdu. İdare, Olpindo ile eski eşi arasında daha önce yaşanan ve basit yaralanma ile sonuçlanan olayı gerekçe göstererek ikâmet iznini uzatmadı. Kararın iptali için dava açan Olpindo’yu mahkeme haklı bulundu. Kararda, Olpindo’nun sınır dışı edilmesi halinde, Türkiye’de kalan iki çocuğunu göremeyeceği, bu durumun da Anayasa’ya aykırı olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE’DE, evlerde bakım hizmeti yapan Filipinli Jennifer Posadas Olpindo, Kasım 2012’de Abidin A. ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Çift arasındaki geçimsizlik ise 4 yıl önce baş gösterdi. Olpindo, eşi A.’nın başka kadınlar ile ilişkisi olduğu iddiasındaydı. Çift, boşanma davası öncesi evlerinde yaşadıkları tartışma sonrası davalık oldu. Mahkeme, her ikisine de ‘basit yaralama’ suçundan adli para cezası verdi. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
ÇİFT BOŞANDI
Anılan davadan 3 ay kadar sonra da, Abidin A.’nın açtığı boşanma davası sonrası mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, çocukların velayetini babaya bıraktı. Annenin, belli günlerde çocuklarını görmesine olanak tanındı. Çift yollarını ayırdıktan sonra Olpindo İstanbul’a yerleşti. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresine 2017’de başvuran Olpindo, olumsuz yanıt aldı. İdarenin, ret gerekçesini ise, Olpindo’nun, eski eşi ile yaşadığı tartışma sonrası basit yaralama suçundan hakkında verilen karar oluşturdu.
KARAR YASAYA UYGUN
Olpindo, ikâmet izni talebine verilen ret kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesine başvurdu. Av. İbrahim Aycan’ın hazırladığı dava dilekçesinde Olpindo’nun yıllardır Türkiye’de yaşadığı, adli sicil kaydının da temiz olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, Olpindo’nun sınır dışı edilmesi halinde, çocukları ile olan ilişkisinin kopacağı kaydedildi. İdare adına yapılan savunmada ise, ikâmet izninin uzatılmamasının usul ve yasaya uygun olduğu kaydedildi.
KARAR ONANDI
İdare Mahkemesi, tarafların delil ve savunmalarını topladıktan sonra kararını verdi. İdarenin verdiği ret kararını kaldıran mahkeme, kararında şu görüşe yer verdi: “Davacının, kamu düzenini tehdit eden bir eylemi yok. Buna ilişkin bir iddia da yok. Müşterek küçük çocuklarının da anneleriyle ilişkilerinin sağlanması Anayasal bir zorunluluk… İkâmet izni verilmemesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık yoktur.” İdare bu karara itiraz etti ancak Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna işaret ederek, kararı onadı. Bu kararla birlikte, Olpindo’ya yeniden ikamet izni verilmesinin de yolu açılmış oldu.
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