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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
14.05.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Türkiye’de yaşayan Filipinli bakıcının hukuk zaferi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Türkiye’de yaşayan Filipinli bakıcının hukuk zaferi

Filipinli Jennifer Posadas Olpindo, Türkiye’de evlendi iki çocuk sahibi oldu. Evlendiği Abidin A. ile anlaşamayan Olpindo, eşinden boşandı. Geçici ikamet izni ile Türkiye’de kalan ve bakım hizmeti yapan Olpindo, izninin uzatılması için göç idaresine başvurdu. İdare, Olpindo ile eski eşi arasında daha önce yaşanan ve basit yaralanma ile sonuçlanan olayı gerekçe göstererek ikâmet iznini uzatmadı. Kararın iptali için dava açan Olpindo’yu mahkeme haklı bulundu. Kararda, Olpindo’nun sınır dışı edilmesi halinde, Türkiye’de kalan iki çocuğunu göremeyeceği, bu durumun da Anayasa’ya aykırı olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’DE, evlerde bakım hizmeti yapan Filipinli Jennifer Posadas Olpindo, Kasım 2012’de Abidin A. ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Çift arasındaki geçimsizlik ise 4 yıl önce baş gösterdi. Olpindo, eşi A.’nın başka kadınlar ile ilişkisi olduğu iddiasındaydı. Çift, boşanma davası öncesi evlerinde yaşadıkları tartışma sonrası davalık oldu. Mahkeme, her ikisine de ‘basit yaralama’ suçundan adli para cezası verdi. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

ÇİFT BOŞANDI

Anılan davadan 3 ay kadar sonra da, Abidin A.’nın açtığı boşanma davası sonrası mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, çocukların velayetini babaya bıraktı. Annenin, belli günlerde çocuklarını görmesine olanak tanındı. Çift yollarını ayırdıktan sonra Olpindo İstanbul’a yerleşti. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresine 2017’de başvuran Olpindo, olumsuz yanıt aldı. İdarenin, ret gerekçesini ise, Olpindo’nun, eski eşi ile yaşadığı tartışma sonrası basit yaralama suçundan hakkında verilen karar oluşturdu.

Türkiye’de yaşayan Filipinli bakıcının hukuk zaferi

KARAR YASAYA UYGUN

Olpindo, ikâmet izni talebine verilen ret kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesine başvurdu. Av. İbrahim Aycan’ın hazırladığı dava dilekçesinde Olpindo’nun yıllardır Türkiye’de yaşadığı, adli sicil kaydının da temiz olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, Olpindo’nun sınır dışı edilmesi halinde, çocukları ile olan ilişkisinin kopacağı kaydedildi. İdare adına yapılan savunmada ise, ikâmet izninin uzatılmamasının usul ve yasaya uygun olduğu kaydedildi.

KARAR ONANDI

İdare Mahkemesi, tarafların delil ve savunmalarını topladıktan sonra kararını verdi. İdarenin verdiği ret kararını kaldıran mahkeme, kararında şu görüşe yer verdi: “Davacının, kamu düzenini tehdit eden bir eylemi yok. Buna ilişkin bir iddia da yok. Müşterek küçük çocuklarının da anneleriyle ilişkilerinin sağlanması Anayasal bir zorunluluk… İkâmet izni verilmemesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık yoktur.” İdare bu karara itiraz etti ancak Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna işaret ederek, kararı onadı. Bu kararla birlikte, Olpindo’ya yeniden ikamet izni verilmesinin de yolu açılmış oldu.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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