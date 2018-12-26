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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.12.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Türkiye'de yanardağ var mı? Türkiye'deki volkanların listesi

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Türkiye'de yanardağ var mı? Türkiye'deki volkanların listesi

Türkiye'de aktif ve sönmüş olmak üzere birçok yanardağ bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Doğu Anadolu bölgesinde olmak üzere, genellikle ülkenin güney kısımlarında yer almaktadır. Çoğunluğu çok eski dönemlerde faaliyette bulunan ve günümüzde sönük olarak tabir edilen yanardağlardan oluşmaktadır. İşte, Türkiye'de yanardağ var mı sorusunu yöneltenler için o liste

Türkiye'de yanardağ var mı sorusu, bu alanda araştırma yapan birçok kişinin sorguladığı konu olmaya başladı. İşte, Türkiye'de bulunan yanardağların listesi ve detaylı bilgiler

TÜRKİYE'DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ

Türkiye'de 18 yanardağ bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu çok eski dönemlerde etkisini yitirirken, bir kısmı ise son faaliyetini birkaç yüz yıl önce tamamlamıştır. İşte, Türkiye'de bulunan yanardağların listesi

İsimSon aktivite
Acıgöl-NevşehirHolosen 
Ağrı Dağı1840 
Erciyes DağıMÖ 253 
GirekolHolosen 
Göllü DağHolosen 
Hasan DağıMÖ 620 
Karaca Dağ- 
Karadağ- 
Karapınar DüzlüğüBilinmiyor 
Erzurum-Kars PlatosuBilinmiyor 
Kula TepeleriHolosen 
Nemrut Dağı (Bitlis)1692 
Süphan DağıHolosen 
Tendürek Dağı1855 

TÜRKİYE'DE VOLKANİK OLUŞUM 3. JEOLOJİK ZAMANDA BAŞLADI

Türkiye’de volkanik alanların oluşumu, III. Jeolojik Zaman olan Tersiyer’de yani günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl önce başlamıştır. Bu dönemde yerkabuğundaki kırıklardan çıkan lavlar Anadolu’da farklı yer şekilleri oluşturmuştur. Tersiyer başlarından tarihi çağlara kadar belirli aralıklarla devam eden volkanizma sonucu milyonlarca metreküp volkanik malzeme yüzeye yayılmış ve başta Doğu Anadolu’da olmak üzere yer yer 1000 metreden daha kalın volkanik bir kabuk eklenmiştir. Doğu Anadolu’nun yüksek olmasının bir nedeni de kalın volkanik örtünün varlığıdır. Bu dönemde oluşan volkanik dağlar o kadar yüksektir ki, bunlar Türkiye'nin en yüksek dağlarını oluşturmaktadır. Tarihi zamanlara ulaşan volkanik etkinlikler ise Erciyes ve Nemrut volkanında gerçekleşmiştir. Ancak günümüzde Türkiye’de aktif volkan bulunmamaktadır. Bilim adamları, yanardağları 'tamamen sönmüş' kabul etmenin son derece yanlış olduğu, Türkiye için az da olsa halen risk bulunduğu fikrindedir. Bazı yanardağlarda (Erciyes, Hasan dağı, Büyük ve Küçük Ağrı dağları, Tendürek, Nemrut, Süphan dağları vb.) halen gaz ve buhar çıkışları gözlenmektedir.

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