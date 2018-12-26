Türkiye'de yanardağ var mı? Türkiye'deki volkanların listesi
Türkiye'de aktif ve sönmüş olmak üzere birçok yanardağ bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Doğu Anadolu bölgesinde olmak üzere, genellikle ülkenin güney kısımlarında yer almaktadır. Çoğunluğu çok eski dönemlerde faaliyette bulunan ve günümüzde sönük olarak tabir edilen yanardağlardan oluşmaktadır. İşte, Türkiye'de yanardağ var mı sorusunu yöneltenler için o liste
Türkiye'de yanardağ var mı sorusu, bu alanda araştırma yapan birçok kişinin sorguladığı konu olmaya başladı. İşte, Türkiye'de bulunan yanardağların listesi ve detaylı bilgiler
TÜRKİYE'DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ
Türkiye'de 18 yanardağ bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu çok eski dönemlerde etkisini yitirirken, bir kısmı ise son faaliyetini birkaç yüz yıl önce tamamlamıştır. İşte, Türkiye'de bulunan yanardağların listesi
|İsim
|Son aktivite
|Acıgöl-Nevşehir
|Holosen
|Ağrı Dağı
|1840
|Erciyes Dağı
|MÖ 253
|Girekol
|Holosen
|Göllü Dağ
|Holosen
|Hasan Dağı
|MÖ 620
|Karaca Dağ
|-
|Karadağ
|-
|Karapınar Düzlüğü
|Bilinmiyor
|Erzurum-Kars Platosu
|Bilinmiyor
|Kula Tepeleri
|Holosen
|Nemrut Dağı (Bitlis)
|1692
|Süphan Dağı
|Holosen
|Tendürek Dağı
|1855
TÜRKİYE'DE VOLKANİK OLUŞUM 3. JEOLOJİK ZAMANDA BAŞLADI
Türkiye’de volkanik alanların oluşumu, III. Jeolojik Zaman olan Tersiyer’de yani günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl önce başlamıştır. Bu dönemde yerkabuğundaki kırıklardan çıkan lavlar Anadolu’da farklı yer şekilleri oluşturmuştur. Tersiyer başlarından tarihi çağlara kadar belirli aralıklarla devam eden volkanizma sonucu milyonlarca metreküp volkanik malzeme yüzeye yayılmış ve başta Doğu Anadolu’da olmak üzere yer yer 1000 metreden daha kalın volkanik bir kabuk eklenmiştir. Doğu Anadolu’nun yüksek olmasının bir nedeni de kalın volkanik örtünün varlığıdır. Bu dönemde oluşan volkanik dağlar o kadar yüksektir ki, bunlar Türkiye'nin en yüksek dağlarını oluşturmaktadır. Tarihi zamanlara ulaşan volkanik etkinlikler ise Erciyes ve Nemrut volkanında gerçekleşmiştir. Ancak günümüzde Türkiye’de aktif volkan bulunmamaktadır. Bilim adamları, yanardağları 'tamamen sönmüş' kabul etmenin son derece yanlış olduğu, Türkiye için az da olsa halen risk bulunduğu fikrindedir. Bazı yanardağlarda (Erciyes, Hasan dağı, Büyük ve Küçük Ağrı dağları, Tendürek, Nemrut, Süphan dağları vb.) halen gaz ve buhar çıkışları gözlenmektedir.
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