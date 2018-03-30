Türkiye'de üçüncü kez görüldü

Mısır’ın doğusundan Arap Yarımadası boyunca İran ve Pakistan’a kadar çöl bölgelerinde yayılış gösteren 'Keşiş Kuyrukkakanı', Türkiye’de ilk kez Mersin- Göksu Deltası’nda 2015 yılı baharında ise Antalya Manavgat sahilinde görüntülendi. Keşiş Kuyrukkakanı, Manavgat sahilinde ikinci kez görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türkiye’nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) üyelerinin, 25 Mart Pazar günü Mersin- Göksu Deltası’ndan Antalya- Manavgat ilçesine kadar olan bölgede sahillerde nadir görülen kuş türlerini gözlemlediklerini söyledi.

Veysel Kahraman ve Mustafa Erturhan ikilisinin Manavgat’ta Çenger sahilinde 'Keşiş Kuyrukkakanı' ile karşılaştığını anlatan Rıza Kamil, "Veysel Kahraman yakınlardaki diğer gözlemcilerle bu kuş türünü görüntüledi. Bu görüntüleme türün Türkiye'deki 3’üncü kaydı oldu" dedi.

Keşiş Kuyrukkakanı'nın İran’ın güneyi, Arap Yarımadası, İsrail, Ürdün ve Mısır’da yarı çöl ve çöl habitatında yaşayan bir tür olduğunu vurgulayan Rıza Kamil, "Genel olarak uçan böceklerle beslenir. Mart-haziran aylarında yuva yapar. Göç dönemlerinde nadir de olsa yaşadıkları alanın kuzeyine çıktıkları görülüyor. Oldukça hareketli olan bu tür, uzun mesafelere ve çok yükseklere uçabiliyor" dedi.