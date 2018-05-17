Türkiye'de son 1 ayda yıldırım çarpması sonucu 9 kişi öldü. Korkutan iddia: 'Daha çok çarpacak'

Habertürk Gazetesi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre fırtınalar, yağmurlar; gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımları peşi sıra getiriyor. Şimşek, bir bulutun tabanıyla yeryüzü arasında ya da 2 bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgiler biçimindeki geçici ışıklara verilen isim. Yıldırım ise gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalması olarak tanımlanıyor.

TEK BİR YILDIRIM 1 MİLYAR VOLTLUK ELEKTRİK TAŞIYABİLİYOR

Basit bir ifadeyle, tek bir yıldırım bile 1 milyar voltluk elektrik taşıyabiliyor ve bir insanın kalbini durdurabileceği gibi, iç organlarını yakabiliyor.

SON BİR AYDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa Yıldırım Takip Sistemi verilerine göre, bu mayıs ayının ilk haftasında bir gecede Avrupa genelinde 200 bin yıldırım ve şimşek gözlemlendi. Türkiye’de de benzer bir durum yaşandı. Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi’nden sorumlu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın nisan - mayıs aylarına oranla bu yıl artış olduğu belirtildi.

5-13 Mayıs arasında da Türkiye’de yıldırım düşmesi vakalarında artış yaşandı. Son 1 ay içerisinde Türkiye’de yıldırım çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Üzerlerine yıldırım düşen 120’nin üzerinde hayvan telef oldu.

CEP TELEFONLARINA DİKKAT

Diyarbakır’da önceki akşam damda telefonla konuşan bir korucu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım düşenlerin çoğunun açık alandaki çobanlar ile cep telefonu gibi elektronik aletlerle etkileşimde bulunanlar olduğu tespit edildi.

BAHARDA ARTIYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı konvektif denilen düşey hareketlerin, yıldırım ve şimşeği oluşturan kümülonimbus bulutlarının kalınlıklarının arttığını söyledi. Bu bulutlar ne kadar büyük olursa içerisindeki elektrik yükünün de o kadar çok olduğuna işaret eden Şen, “Böylece Türkiye’de bahar aylarında yıldırım ve şimşekler artma eğilimi gösterdi. Yıldırım, kendine sivri bir yer ya da bir elektrik alanı bulur. Bu, telefon ya da bir şemsiye olabilir” dedi.

'BU GİBİ OLAYLAR DAHA FAZLA YAŞANACAK'

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, şu iddialarda bulundu:

“Doğadaki elektromanyetik alanlar ve elektromanyatik kirlilik son derece arttı. İnsanlar artık sıfır potansiyel değil, belli bir potansiyale sahip. Yıldırım da daha düşük bir potansiyale sahip olan insana çarpıyor, oradan da yere düşüyor. Cep telefonu da elektromanyetik sistemle çalışıyor. Avrupa’daki birçok bilim adamı, BM ve Avrupa Parlamentosu’na verilen dilekçelerle 5G’nin çalışmalarının durdurulmasını istediler. 5G geldiğinde yeni baz istasyonları kurulacak, elektromanyetik alanlar artacak. Doğal denge ve insan yapısı (erken ergenlik vs.) bozulacak. Sonuçta insan da elektromanyetik bir yüktür. Buna cep telefonları ve ortamdaki diğer kaynakların da katkısı olabilir. Elektromanyetik alanın artması, istenmeyen olaylara sebep oluyor. Bu gibi olaylar, çok daha fazla yaşanacak.”



2014: Çanakkale’de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet eden EPA foto muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi Kerim Şevket Ökten, yaşamını yitirdi. Ökten’in, cep telefonunun bluetooth’unun açık olduğu öğrenilmişti.

İŞTE SON BİR AYDAKİ ÖLÜMLER

15 MAYIS: Diyarbakır Çermik’te evinin damında telefonla konuşan güvenlik korucusu Recep Kara (33), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

13 MAYIS: Kahramanmaraş Pazarcık’ta hayvan otlatan Mustafa Çam (43), sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu öldü.

13 MAYIS: Mardin Mazıdağı’nda lise son sınıf öğrencisi İslam Öztemel (17), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2 MAYIS: Malatya Yazıhan’da hayvan otlatmaya çıkan Halil (19) ve Dayip Öztürk (17), yıldırım düşmesi sonucu can verdi.

10 MAYIS: Şanlıurfa Siverek’te koyun otlatan Şükran Akdemir (40) ile kızı Melek Akdemir’e (16) yıldırım çarptı. Şükran Akdemir hayatını kaybetti.

9 MAYIS: Mardin Artuklu’da çalıştığı bahçeye yıldırım düşen Sedat Ay (16), öldü.

6 MAYIS: Van Gürpınar’ın Güğümlü mezrasında hayvan otlatan korucu Hamdullah Yiğit (38), yıldırım düşmesiyle yaşamını yitirdi.

4 MAYIS: Malatya Darende’de yağmurdan korunmak için damın altına giren gruptan Hamit İnce (39), yıldırım çarpmasıyla can verdi.