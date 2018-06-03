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    'Türkiye'de kadınlar devreye girdi'

    Gamze KOLCU/GAZİANTEP-OSMANİYE
    03.06.2018 - 01:56 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün Gaziantep ve Osmaniye’deydi.

     Akşener, miting alanına gelenlerin engellendiğini belirterek, “Valinin görevi iktidar partisinin il başkanı olmak değildir. Onlar devletin memurları olmalıdır. O yüzden bıkmış insanlarımızı kurtarmaya geliyoruz” dedi.

    Osmaniye mitingi için yola çıkan Akşener’in konvoyunun önü belediyenin kamyonu tarafından kesildi. Meral Akşener, “Valiye, belediye başkanına yazıklar olsun” diye tepki gösterdi. Akşener, “Geçeceğimiz yolu bir hafriyat kamyonuyla kapatmışlardı. Salon vermediniz, yıldık mı? Tehdit ettiniz korktuk mu? Geçmişte Alparslan Türkeş’e yapılanı, Süleyman Demirel’e yapılanı Gaziantep Valisi ve belediye başkanı bize yaptı” dedi.

    VALİLİK: GÜVENLİK ÖNLEMİ
    Gaziantep Valiliği, kamyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve belediyelere ait iş makinelerinden yararlanılmaktadır. Siyasi parti miting programlarının olaysız sona erdirilmesi konusunda tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır.”

    Etiketler: iyi parti , gazetehaberleri , gündem
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