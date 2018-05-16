Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye'de ilk teravih namazında camiler doldu taştı

    Türkiye'de ilk teravih namazında camiler doldu taştı

    İHA
    16.05.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayının ilk teravih namazında tüm Türkiye genelinde camiler dolup taştı. 11 ayın sultanının ilk teravih namazı için 7’den 77’ye herkes saflarla yerini aldı

    Eyüp Sultan Camisinde ilk teravih namazını kılmak için gelen Ali Canbey, “İnşallah bu Ramazan bütün Müslümanlar için hayırlı olur ve birlik ve beraberliklerine vesile olur. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi. Eyüp Sultan Camisine dua etmek için gelen Mina Tuna, “Tüm islam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Ondan sonra rabbime sığınıyorum” diye konuşurken, Ayşe Çimen ise, “Çok mutluyum, şükürler olsun bu günlere kavuştuk. Kurban olduğumu Allah Filistin’deki şehit olan din kardeşlerimize rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

    Etiketler: Bayram , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri