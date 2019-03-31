Türkiye’de ilk kez ‘süper kalça ameliyatı’ yapıldı: Elif Su artık yürüyebilecek
Doğuştan sol uylukkemiğinin üst yarısı ve kalça eklemi olmayan, bir bacağı diğer bacağının yarısından daha kısa olarak dünyaya gelen 3.5 yaşındaki Elif Su Coşut, Ankara Şehir Hastanesi’nde Türkiye’de ilk kez kullanılan bir yöntemle ameliyat edildi. Amerikalı ünlü cerrah Dror Paley’in tanımladığı ‘süper kalça ameliyatı’nda, Sling Prosedürü cerrahisi uygulandı. Elif Su kısa bir süre sonra yaşıtları gibi yürüyebilecek.
BOY EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLECEK
Ameliyatı Nöroloji-Ortopedi Hastanesi Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Kasım Kılıçarslan ve Çocuk Ortopedisi Kliniği sorumlusu Doç. Dr. Ali Fuat Karataş ve ekibi yaptı. Doğuştan kısa olan bacaktaki deformiteler başarılı şekilde düzeltildi ve kısa olan bacakta kemik uzatma operasyonlarına başlandı. Bu ameliyatın ve tedavinin bu kadar ileri derecede uylukkemiği yokluğu ile başvuran bir hastada Türkiye’de ilk kez uygulandığı açıklanırken, bu tür doğumsal anomalisi bulunan birçok bebeğin ve çocuğun takip ve tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılmasının planlandığı belirtildi. Elif Su, bacak uzatma ameliyatlarından sonra gerekirse boy eşitsizliğini giderecek ve fonksiyonu arttıracak protezlerin kullanımı ile yaşıtları gibi yürüyüp yaşamına devam edebilecek. Profesör Kılıçarslan, şu bilgileri verdi:
50 BİN DOĞUMDA BİR“
Uylukkemiğinin doğuştan gelişim yetersizliği, nadir görülen doğumsal bir anomali. Yaklaşık 50 bin canlı doğumda bir görülüyor. Uylukkemiğinin doğuştan kısa olması, anne karnında iken bu kemiğin oluşumundaki bir aksaklıktan kaynaklanıyor. Kalça ekleminin olmaması, kemiklerde gelişim geriliği, uylukkemiğinin boyunun kısa oluşmuş olması veya kemiğin hiç oluşmamış olması gibi tutulumlar gösterebiliyor. Çocukların ilk muayenesinde anlaşılabilen bu hastalıkta tedavi farklı yaşlarda uygulanan birden çok ameliyattan oluşuyor. Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde uylukkemiğinin tahmin edilen son uzunluğu, kalça ekleminin durumu ve ayağın durumu önemli kriterler arasında. Kısa olan kemikler uzatılabileceği gibi, kemikte ve eklemlerde düzeltici ameliyatlar yapılabiliyor. Bu tür patolojilere sahip çocuklarımız artık ülkemizde de başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.”
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