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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
10.10.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Türkiye’de ilk kez görüntülendi! İşte o anlar…

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Eskişehir ormanları ve Beypazarı’ndaki geyiklerin çiftleşme öncesi birbirlerine yaptıkları kur davranışları ilk kez görüntülendi. Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel, 2 yıl süren çekimlerde doğadaki tüm canlıların ilginç hareketlerini kayda aldı.

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  • Türkiye’de ilk kez görüntülendi İşte o anlar…
  • Türkiye’de ilk kez görüntülendi İşte o anlar…
  • Türkiye’de ilk kez görüntülendi İşte o anlar…
  • Türkiye’de ilk kez görüntülendi İşte o anlar…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel, "Kaybolmadan Keşfet" başlığı altında Türkiye’deki türlerin fotoğraflanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Türkiye’nin nadir yaban hayatını an be an kaydediyor.

Şenel son olarak çiftleşme dönemindeki kızıl geyiklerin ormanda birbirlerine olan kur davranışlarını yakaladı. Ormanların en ıssız yerlerinde yaşayan geyiklerin bu şekilde fotoğraflarının az olması ise Şenel’in çektiği fotoğrafları ve görüntüleri daha değerli kılıyor.

Türkiye’nin dört yanına dolaşıp 2 yıldır sürdürdüğü çalışma sayesinde bir çok türün farklı anlarını kaydeden Ali Şenel, şimdi de Eskişehir ve Beypazarı ormanlarında kızıl geyiklerin kur davranışlarını görüntüledi.

Türkiye’de 3 geyik türü bulunduğunu, kızıl geyiklerin Ankara, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Kahramanmaraş’ın yüksek ormanlarında yaşadığını hatırlatan Ali Şenel, "Kaçak avcılık, başıboş köpekler gibi çeşitli insan etkenli sorunlar nedeniyle sayıları azalan bu geyikler ciddi tehdit altındalar" dedi.

Kızıl geyikler normal şartlarda görülmesi zor türlerden olmasına rağmen günlerce ormanlarda iz süren Şenel, özellikle sonbahar döneminde bu geyiklerin çiftleşme öncesi kur davranışlarını fotoğraflamayı başardı. Özellikle kur davranışı sırasında böğürme anlarına ait fotoğraflar belgesel karelerini andırır nitelik taşıyor.

İHA muhabirine açıklama yapan Ali Şenel, "Onlara yaklaşmak hem çok zor hem de oldukça heyecanlıydı. Ormanda geliş yönlerinde kamufle olduğum için bana oldukça yaklaştılar ve yaklaştıkça artan ses nedeniyle heyecandan fotoğrafları ellerim titreyerek çekebildim’’ dedi.

Türkiye’de kızıl geyikler bu aylarda çiftleşme dönemine giriyorlar. 8 ay süren gebeliklerinin ardından Mayıs ve Haziran aylarında doğum yapan bu hayvanlar ormanların en ıssız bölgelerinde yaşamlarını sürdürüyorlar.

Kaybolmadan keşfet projesi için bir yılda 40 bin kilometre yaptığını ifade eden Ali Şenel, "Çizgili sırtlan hariç bütün büyük memeli hayvanları fotoğrafladım. Kars’ta boz ayıları ve kurtları, Erzurum’da kızıl tilki ve kurtları, Tunceli Erzincan civarında yaban keçilerini, Urfa ve Hatay’da ceylanları, İç Anadolu’da, Bolu, Ankara, Beypazarı, Eskişehir’de kızıl geyikleri, Antalya’da ala geyikleri, Kastamonu ormanlarında karacayı fotoğrafladım. Ama en çok ilgimi çeken geyikler oldu. Çektiğim fotoğrafları alisenel.net ve instagram gibi sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum" diye konuştu.

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