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    Türkiye'de ilk kez görüldü

    AA
    25.05.2018 - 13:55 | Son Güncelleme:

    Türkiye'de daha önce hiç görülmeyen bir kuş türü, Iğdır'daki gözlem çalışmalarında kayıt altına alındı. Basra kamışçını, Aras Kuş Cenneti'nin 290, Iğdır'ın 328 ve Türkiye'nin 486'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti.

    En önemli kuş gözlem istasyonlarından Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Cenneti'nde, soyu tehlike altında bulunan ve Türkiye'de daha önce hiç kayda alınmamış olan Basra kamışçını kuşu görüldü.

    Basra kamışçını, Aras Kuş Cenneti'nin 290, Iğdır'ın 328 ve Türkiye'nin 486'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'nin en yeni kuş türü Basra kamışçını, istasyonda halkalanması ve ölçümlerinin ardından doğaya salındı.

    Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi ve KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneydoğu Irak’ta, Bağdat ve Basra arasındaki Mezopotamya sazlıklarında üreyen ve Doğu Afrika’da kışlayan Basra kamışçınının soyunun Irak'taki sulak alanların büyük çapta yok edilmesi yüzünden tehlike altında olduğunu söyledi.

    Şekercioğlu, "Basra kamışçınının nüfusu, üreme alanlarının yok olması nedeniyle hızla düşüşe geçmiştir. Aynı zamanda bu kuşun göç güzergahındaki beslenme ve barınma alanlarının üzerindeki insan baskısı da bu türün nüfusunun azalmasına neden olmaktadır. Bu kuşun yaşam alanı sulak alanlar olduğu için ülkelerin su politikaları da bu türün nüfusu üzerinde özellikle etkili olmaktadır." diye konuştu.

    Türkiyede ilk kez görüldü"100 bine yakın kuş halkaladık ve 290 kuş türü kaydettik"

    Aras Kuş Cenneti'nin Doğu Anadolu'da en çok kuş türü kaydedilen merkez olduğuna dikkati çeken Şekercioğlu, "KuzeyDoğa Derneği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Utah, Koç, Kafkas ve Iğdır üniversiteleri ve de düzinelerce ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün iş birliğiyle 13 yıldır yaklaşık bin 800 arazi gününde, 100 bine yakın kuş halkaladık ve 290 kuş türü kaydettik." bilgisini paylaştı.

    Şekercioğlu, bu kuş cennetinde bir kuş türünün daha kayıt altına alınmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu muhteşem kuş cennetinde, Türkiye için yeni bir kuş türü tespit etmemiz çok büyük mutluluk oldu. Bu da bir kez daha, Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nin kuşlar ve diğer biyoçeşitlilik için küresel önemini ve acilen korunmasının gerekliliğini gösterdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
    Türkiyede ilk kez görüldü

     

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