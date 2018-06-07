Türkiye'de ilk... Bir vücutta 3 DNA

Dolunay Deniz henüz 17 yaşında. Kanında ayrı saçında ayrı karaciğerinde ayrı bir DNA taşıyor. Dünyada bir vücutta 3 DNA taşıyan sayılı insanlardan biri.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan Dolunay Deniz'e ablasından ilik nakli yapıldı. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Müge Gökçe, "Nakilden bir ay sonra karaciğerde ilik savaşı olduğunu gördük. Yani ablanın hücreleri Dolunay'ın karaciğeriyle savaşıyordu. İlaç tedavisi uyguladık. Ama hepsine yanıtsız kaldı" diye konuştu.

3 ay önce dayısının karaciğerinden bir parça nakledilen Deniz, şimdi bir ilik bir karaciğer nakli, 3 DNA ile sağlıklı bir genç olarak hayatına devam ediyor. Deniz, bu 3 DNA'nın birbirleriyle savaşmaması için ömür boyu ilaç tedavisine devam edecek.

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