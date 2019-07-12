Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 araştırması: Yeni korku iklim değişikliği

KÜRESEL ısınma ve iklim değişikliği artık etkilerini üretim zincirinden toplumsal yaşama kadar hayatın her alanında oldukça fazla göstermeye başladı. Dünyada sel, hortum, kuraklık ve orman yangınları gibi doğal afetlerin gerçekleşme sıklığı artarken Türkiye de bu olaylardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bu çerçevede İklim Haber ve KONDA 29 ilde 2 bin 745 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek Türkiye’deki iklim değişikliği algısını araştırdı.

10 KİŞİDEN 6’SI ENDİŞELİ

‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019’ adı verilen araştırmaya göre, Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı iklim değişikliğinden endişeleniyor. Her iki kişiden biri de iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissetmeye başladığını belirtiyor. İklim değişikliği konusunda çok endişeliyim diyenlerin yüzde 77’si, endişeliyim diyenlerin ise yüzde 64’ü Türkiye’nin şu anda iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtiyor.

AFETLER ARTMAYA BAŞLADI

İklim değişikliği ile kuraklık, sel, orman yangını gibi aşırı hava olayları kaynaklı afetler arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Araştırmaya göre Türkiye’de toplumun büyük çoğunluğu aynı zamanda sel ve kuraklık gibi afetlerin arttığını ve bu afetlerin nedeninin iklim krizi olduğunu düşünüyor. Toplumun yüzde 71’i iklim değişikliğine bağlı afetlerin arttığını ve son yıllarda yaşanan sel, kuraklık, aşırı sıcaklık gibi düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin büyük rolünün olduğunu düşünüyor.

BİLMEYENLER RAHAT

Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 23’ü ise iklim olaylarında bir değişim göremediğini aktarıyor. İklim değişikli konusunda endişeli olmayanların ve etkilerini gözlemleyemediğini söyleyenlerin büyük bölümü ise “Endişeli değilim çünkü iklim değişikliğinin ne olduğunu bilmiyorum” yanıtını veriyor.

DÜNYADA SEÇİMLERİN GÜNDEMİ İKLİMLER

KONDA’nın yapmış olduğu araştırmayla ilgili görüş bildiren iklim uzmanı Leo Barasi şunları söyledi: “Türkiye’de aşırı hava olaylarının son yıllarda arttığına inanılırken iklim değişikliğinin bu aşırılıklara kısmen de olsa yol açtığını söyleyenlerin oranı ciddi derecede yüksek. Büyük çoğunluk bu etkilerin ciddi derecede hissedilmeye başlandığını dile getiriyor. Dolayısıyla Türkiye’de çoğunluğun bu değişikliklerden endişe duyduğunu söylemesi de şaşırtıcı değil. İlkim değişikliğinden yüksek endişe duyanların sayısı endişe duymayanların 3 katı. Ayrıca yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusunda yeterince mücadele ettiğine inananların sayısı çok az. Bu konuda yeterli mücadelenin verildiğine inananların sayısı sadece yüzde 15. Tüm bu konular iklim değişikliğinin yakın zamanda siyasetin önemli bir gündem maddesi olacağını gösteriyor. Şu anda dünyada yapılan seçimlerde en önemli kampanya konusu iklim krizi. Türkiye’de de bu etkileri göreceğiz.”

TOPLUMUN UMUDU ÇOCUKLAR

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Bu coğrafyanın insanları uzun süreden beri giderek artan biçimde iklim değişikliğinin etkilerini deneyimliyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayanlar artık iklim değişikliğini ve bizzat bu değişikliğin etkilerini artık son derece şiddetli bir biçimde hissediyor. Ayrıca iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’de bu konuda yeterli bilimsel çalışma olmamasına rağmen insanların bu etkileri hissediyor olması da önemli bir gelişme. Kadın ve tüketici hakları konusunda oluşmaya başlayan farkındalığın aynısı çevre için oluşuyor. Yaptığımız araştırmada toplumun bu konuda bir değişim istediğini ancak bunun yolunu yordamını bilmediğini gördük. Toplum bu konuda yetiştirdiği çocuklardan bir şeyler bekliyor.”