‘Türkiye’de güvenlik yüzde yüz devletindir’
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin terörle mücadelede son iki yılda büyük bir başarı gösterdiğini belirterek “Güvenlik Türkiye’nin her yerinde yüzde yüz devletindir” diye konuştu. Yıldırım, Marmara Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.
Yıldırım, konuşmasında özetle şunları söyledi:
BİLGİ HÂKİM OLMALI
“Üniversitelerde o, şu, bu fikir ya da zihniyet değil, bilgi hâkim olmalıdır. İnsan, üniversitede fikre tahammül etmeyi öğrenmelidir. Terör örgütlerinin gençler üzerindeki tesirini ortadan kaldırdık. Bir yılda 600 civarında genç dağa çıkarabilirken, şimdi bir tane bile çıkaramıyorlar. Bunun sosyal politikalarla, bayındırlık politikalarıyla, eğitim politikalarıyla, geleceğe hazırlama projeleriyle de desteklenmesi lazım. Ömür boyu, güvenlik esaslı terör mücadelesi olmaz. Esas olan özgürlüktür. Özgürlükler, güvenliğe heba edilmemelidir. Şimdi artık güvenlik yüzde yüz, Türkiye’nin her köşesinde devletindir.
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
İki yıl başbakanlık yaptım başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbeler, anayasa değişikliği, referandum, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, ekonomik krizler, sıkıntılar... Elhamdülillah milletimizin desteğiyle duasıyla hepsinin üstesinden geldik. Şu anda da birtakım sıkıntılarımız var. Bunun da üstesinden geleceğiz. Biraz sıkıntı çekeceğiz ama mutlaka feraha çıkacağız. Türkiye’nin bu sıkıntıları aşacak imkânı da var kabiliyetleri de. Türkiye’nin varlıkları, yükümlülüklerinin iki katını karşılayacak kadar hazır. Burada yaşanan sıkıntı konjonktüreldir.”
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