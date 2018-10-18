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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
18.10.2018 - 22:19, Son Güncelleme:

‘Türkiye’de güvenlik yüzde yüz devletindir’

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‘Türkiye’de güvenlik yüzde yüz devletindir’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin terörle mücadelede son iki yılda büyük bir başarı gösterdiğini belirterek “Güvenlik Türkiye’nin her yerinde yüzde yüz devletindir” diye konuştu. Yıldırım, Marmara Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Yıldırım, konuşmasında özetle şunları söyledi:

BİLGİ HÂKİM OLMALI

“Üniversitelerde o, şu, bu fikir ya da zihniyet değil, bilgi hâkim olmalıdır. İnsan, üniversitede fikre tahammül etmeyi öğrenmelidir. Terör örgütlerinin gençler üzerindeki tesirini ortadan kaldırdık. Bir yılda 600 civarında genç dağa çıkarabilirken, şimdi bir tane bile çıkaramıyorlar. Bunun sosyal politikalarla, bayındırlık politikalarıyla, eğitim politikalarıyla, geleceğe hazırlama projeleriyle de desteklenmesi lazım. Ömür boyu, güvenlik esaslı terör mücadelesi olmaz. Esas olan özgürlüktür. Özgürlükler, güvenliğe heba edilmemelidir. Şimdi artık güvenlik yüzde yüz, Türkiye’nin her köşesinde devletindir.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

İki yıl başbakanlık yaptım başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbeler, anayasa değişikliği, referandum, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, ekonomik krizler, sıkıntılar... Elhamdülillah milletimizin desteğiyle duasıyla hepsinin üstesinden geldik. Şu anda da birtakım sıkıntılarımız var. Bunun da üstesinden geleceğiz. Biraz sıkıntı çekeceğiz ama mutlaka feraha çıkacağız. Türkiye’nin bu sıkıntıları aşacak imkânı da var kabiliyetleri de. Türkiye’nin varlıkları, yükümlülüklerinin iki katını karşılayacak kadar hazır. Burada yaşanan sıkıntı konjonktüreldir.” 

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