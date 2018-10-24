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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.10.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

'Türkiye'de günde 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor'

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'Türkiye'de günde 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor'

TÜRK-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Türkiye'de günde ortalama 395, Şanlıurfa'da ise 50-55 Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde düzenlenen 'Şanlıurfa Barometresi Toplantısı'nda, Suriyelilerle mültecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. GAP Tarımsal Araştırma Tesisleri'ndeki toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, kaymakamlar ve belediye başkanları ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Abdullah Erin, "Yaptığımız birtakım çalışmalar neticesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu çalışmalarla ilgili müzakere etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Destek veren bütün kurum kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Gerek Urfalı kardeşlerimiz tarafından görülen sorunların çözülmesi, gerekse Suriyeli kardeşlerimizin sorun olarak gördükleri konularda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 585 BİN SURİYELİ VAR'

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan ise Suriyelilerle ilgili araştırma için kente gelen bir grup akademisyenle birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli nüfusuyla ilgili rakamlar veren Prof. Dr. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye nüfusu, Türkiye nüfusunun 4,44'üne ulaşırken, Şanlıurfa'da bu oran yüzde 23,62 olarak belirlendi. Türkiye'de 3 milyon 585 bin Suriye uyruklu vatandaş varken, Şanlıurfa'da 469 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya gelirken, Şanlıurfa'da 50- 55 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. İstihdam verilerine gelince; Şanlıurfa'da aktif çalışma nüfusundaki Suriyeli sayısı 210 bin civarındadır. Şanlıurfa'da zorunlu eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu 150 bin ve Şanlıurfa'da 5 bin ek derslik, 208 okul, 7 bin 500 öğretmene ihtiyaç var."

'SURİYELİLER, MUTLUYUZ, DEDİ'

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin çoğunun mutlu olduğunu belirttiğini aktaran Prof. Dr. Erdoğan, "Verilerimiz sonucunda; yüzde 80 oranında bir çoğunluk mutlu olduklarını dile getirirken, Şanlıurfalılara minnet duyduklarını söylediler ama bu oran kamplarda kalan Suriyelilerde aynı değil" dedi.

Toplantı, verilerin paylaşılmasının ardından basına kapalı devam etti.

 

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