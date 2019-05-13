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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan Manyana 1 yaşına girdi

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Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan Manyana 1 yaşına girdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ve Türkiye’de doğan ilk tembel hayvan olan Manyana, 1'nci yaşını kendisine özel hazırlanan doğum gün pastasını yiyerek kutladı.

Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan yavrusu olan Manyana 1 yaşına girdi. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın gözde sakinlerinden Manyana, yeni yaşına kendine özel hazırlanan doğum günü pastası ile kutladı. Felix ve Benny çiftinin yavrusu olarak dünyaya gelen Manyana, 1 yıl anne kucağında geçen sürenin ardından yalnız başına beslenmeye başladı. Bakıcıları tarafından hazırlanan doğum günü pastasını afiyetle yiyen Manyana, ziyaretçiler tarafından ise yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan Manyana 1 yaşına girdi
Tembel hayvan Manyana’nın neslinin tehlikede olduğunu söyleyen bakıcısı Hilal Akbaş, “Manyana bugün 1 yaşında. Türkiye’nin tek tembel hayvan yavrusu. Nesilleri tehlike altında olduğundan ve yaşam alanlarının tahrip edilmesinden dolayı, parkımızda koruma programları altında üreme çalışmaları sürdürülmekte. Bir yılını annesinin yanında geçirdi ve yavaş yavaş aşağılara inip beslenmeye başladı. Doğada yaşamaları gerçekten çok zor. Çünkü yaşam alanlarının tamamı tahrip edilmiş durumda. Yağmur ormanlarının yok olması bunların da neslinin tükenme altında olmasının en büyük sebeplerinden biri. Parkımız bu hayvanların neslinin tükenmemesi için çok büyük bir çaba sarfetmekte. Manyana da bu çabanın ilk örneği ve ilk bebeği olarak da bizim için çok önemli” dedi.

Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan Manyana 1 yaşına girdi
Öte yandan ağır hareketleri ile ünlü olan bu canlıların nesli yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeni ile tehdit altında. Brezilya ve Peru bölgeleri dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan iki parmaklı tembel hayvanlara, dünyadaki en yavaş hayvanları da denir. Küçük ve düz bir kafa, keskin bir burun, ilkel kulaklar ve iri gözlere sahip olan tembel hayvanlar, diğer memelilerin aksine tüyleri zıt yönde uzayan tek memelilerdir. Yaşamlarının çoğunu, uyumak, yemek yemek, çiftleşmek veya doğum yapmak üzere ağaç dallarından baş aşağı asılı olarak geçirirler. Gündüzleri 15 saat boyunca uyur ve geceleri sadece beslenmek için uyanırlar. Meyveler, yapraklar ve küçük dallar ile beslenirler.

 

 

 

 

 

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