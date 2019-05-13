Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan Manyana 1 yaşına girdi

Türkiye’de dünyaya gelen ilk tembel hayvan yavrusu olan Manyana 1 yaşına girdi. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın gözde sakinlerinden Manyana, yeni yaşına kendine özel hazırlanan doğum günü pastası ile kutladı. Felix ve Benny çiftinin yavrusu olarak dünyaya gelen Manyana, 1 yıl anne kucağında geçen sürenin ardından yalnız başına beslenmeye başladı. Bakıcıları tarafından hazırlanan doğum günü pastasını afiyetle yiyen Manyana, ziyaretçiler tarafından ise yoğun ilgi görüyor.

Tembel hayvan Manyana’nın neslinin tehlikede olduğunu söyleyen bakıcısı Hilal Akbaş, “Manyana bugün 1 yaşında. Türkiye’nin tek tembel hayvan yavrusu. Nesilleri tehlike altında olduğundan ve yaşam alanlarının tahrip edilmesinden dolayı, parkımızda koruma programları altında üreme çalışmaları sürdürülmekte. Bir yılını annesinin yanında geçirdi ve yavaş yavaş aşağılara inip beslenmeye başladı. Doğada yaşamaları gerçekten çok zor. Çünkü yaşam alanlarının tamamı tahrip edilmiş durumda. Yağmur ormanlarının yok olması bunların da neslinin tükenme altında olmasının en büyük sebeplerinden biri. Parkımız bu hayvanların neslinin tükenmemesi için çok büyük bir çaba sarfetmekte. Manyana da bu çabanın ilk örneği ve ilk bebeği olarak da bizim için çok önemli” dedi.

Öte yandan ağır hareketleri ile ünlü olan bu canlıların nesli yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeni ile tehdit altında. Brezilya ve Peru bölgeleri dahil olmak üzere Orta ve Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan iki parmaklı tembel hayvanlara, dünyadaki en yavaş hayvanları da denir. Küçük ve düz bir kafa, keskin bir burun, ilkel kulaklar ve iri gözlere sahip olan tembel hayvanlar, diğer memelilerin aksine tüyleri zıt yönde uzayan tek memelilerdir. Yaşamlarının çoğunu, uyumak, yemek yemek, çiftleşmek veya doğum yapmak üzere ağaç dallarından baş aşağı asılı olarak geçirirler. Gündüzleri 15 saat boyunca uyur ve geceleri sadece beslenmek için uyanırlar. Meyveler, yapraklar ve küçük dallar ile beslenirler.